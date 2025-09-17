Рубль утром слабеет в паре с юанем на фоне небольшого снижения цен на нефть

Москва. 17 сентября. Китайский юань подрастает на Московской бирже утром в среду, рубль слабеет на фоне небольшого снижения цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,664 руб. (+4,4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 5,88 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Во вторник юань смог отыграть часть потерь, понесенных в последние сессии. Сегодня, на наш взгляд, пара юань/рубль продолжит "осваиваться" в нижней половине диапазона 11,5-12 руб./юань, которая, по нашим оценкам, будет актуальной для юаня на краткосрочном горизонте. При этом в рамках следующей недели возможно тестирование поддержки на уровне 11,5 руб./юань на фоне роста продаж валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. Что же касается среднесрочной динамики китайской валюты, то к концу осени мы ожидаем выхода юаня в район 12 руб. и закрепления над данной отметкой до конца года, чему будет способствовать сохранение тенденции на рост спроса на валюту со стороны импортеров и дальнейшее смягчение ДКП", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Цены на нефть снижаются утром в среду после роста по итогам трех предыдущих сессий подряд.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 мск опускается на 0,25%, до $68,29 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на 0,26%, до $64,35 за баррель.

Инвесторы оценивают последствия ударов по инфраструктуре для поставок российской нефти и новые заявления относительно санкций против нефтяного сектора России, а также ждут решения по процентной ставке от Федеральной резервной системы (ФРС).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что у нее состоялся "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом о взаимодействии по усилению экономического давления на Россию.

"Комиссия вскоре представит свой 19-й пакет санкций, направленный против криптовалют, банков и энергетики", - написала она во вторник вечером в соцсети X, отметив также, что Еврокомиссия "предложит ускорить поэтапный отказ от импорта российского ископаемого топлива".

Вечером в среду завершится заседание ФРС. Участники рынка уверены, что по его итогам американский ЦБ снизит базовую процентную ставку впервые с декабря прошлого года. Смягчение денежно-кредитной политики в крупнейшей экономике мира, как правило, является положительным фактором для спроса на нефть.

Между тем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 3,42 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду.

