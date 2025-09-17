.
Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
Рейтинг российских банков за август
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за август 2025 года. В августе 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Расширение санкций - наименее значимая проблема для бизнеса
Бизнес назвал расширение санкций одной из наименее значимых сложностей, которые ограничивают их работу. Это следует из опроса предприятий Банком России, опубликованного в "Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики" ЦБ,...
 
Продажи новых авто в 2026 году в РФ вырастут до 1,5 млн штук
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2026 г. превысят уровень текущего года на 20–25%. Это позволит достичь показателя в 1,5–1,55 млн проданных машин, что приблизит результат к уровню 2024 г. Такие прогнозы сделали опрошенные "Ведомостями"...
 
17 сентября 2025 года 10:24

Рубль по-прежнему остается избыточно крепким - Райффайзенбанк

Рубль по-прежнему остается избыточно крепким, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка.

Результаты внешней торговли РФ в июле, на взгляд экспертов, впечатляющие: по данным ЦБ, баланс товаров и услуг вырос сразу до $7,7 млрд, причем профицит торгового баланса ($13 млрд) стал самым значительным с марта 2024 года. Основные улучшения связаны с экспортом, который, по оценкам экспертов, вырос сразу на 14% м/м с исключением сезонности. Импорт в целом оставался стабильным: в августе он почти не изменился м./м.

"На наш взгляд, столь позитивные результаты по платежному балансу в июле - временное явление, - считают эксперты Райффайзенбанка. - Судя по комментариям ЦБ, в августе мог произойти рост импорта. По нашим оценкам, рубль по-прежнему остается избыточно крепким, и мы сохраняем наш прогноз в 92 руб./$1 на конец года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ


