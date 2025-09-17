Рубль по-прежнему остается избыточно крепким - Райффайзенбанк

Рубль по-прежнему остается избыточно крепким, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка.

Результаты внешней торговли РФ в июле, на взгляд экспертов, впечатляющие: по данным ЦБ, баланс товаров и услуг вырос сразу до $7,7 млрд, причем профицит торгового баланса ($13 млрд) стал самым значительным с марта 2024 года. Основные улучшения связаны с экспортом, который, по оценкам экспертов, вырос сразу на 14% м/м с исключением сезонности. Импорт в целом оставался стабильным: в августе он почти не изменился м./м.

"На наш взгляд, столь позитивные результаты по платежному балансу в июле - временное явление, - считают эксперты Райффайзенбанка. - Судя по комментариям ЦБ, в августе мог произойти рост импорта. По нашим оценкам, рубль по-прежнему остается избыточно крепким, и мы сохраняем наш прогноз в 92 руб./$1 на конец года".

