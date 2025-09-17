Цена золота может превысить $3800/унц. к концу 2025 года - Freedom Finance Global

Цена золота может превысить $3800 за тройскую унцию к концу 2025 года, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"За последнюю неделю золото выросло в цене на 1,5%, обновляя почти каждый день исторические ценовые рекорды, - отмечает эксперт в комментарии. - Драгметалл не упустил шанс воспользоваться слабостью своего основного конкурента-доллара и значительно прибавил в цене. Индекс доллара DXY за последнюю неделю потерял более 1%, опустившись ниже 96 пунктов, сегодня снижается на 0,6%".

ФРС США в среду, 17 сентября, объявит решение по процентным ставкам, и почти 95% аналитиков консенсуса уверены в том, что процентные ставки будут снижены на 0,25 процентного пункта, до 4-4,25%. Однако Мильчакова указывает, что среди американских экспертов есть и иное мнение, предполагающее снижение сразу на 0,5 п.п., до 3,75-4%.

"Если ФРС будет далее снижать процентные ставки, на чем уже давно настаивает президент США Дональд Трамп, золото продолжит обновлять максимумы, а доллар - слабеть, - прогнозирует аналитик инвесткомпании. - До конца 2025 года, по нашим прогнозам, цена золота может превысить $3800 за тройскую унцию".

