Цены рублевых корпбондов в среду могут вновь снизиться, отыгрывая "жесткие" итоги заседания ЦБ

Москва. 17 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут вновь умеренно снизиться, отыгрывая как более "жесткие", чем ожидал рынок, решения ЦБ РФ на сентябрьском заседании регулятора, так и сохраняющиеся геополитические и санкционные риски, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Брюссель в рамках очередного пакета санкций против РФ предложит меры против банковской сферы, криптовалют, сферы энергетики, заявила во вторник вечером глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Еврокомиссия скоро представит 19-й пакет санкций. Он будет нацелен на криптовалюту, банки и энергетику", - написала она в соцсети X после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. "Провела хороший телефонный разговор с президентом США по поводу введения дополнительных мер для усиления экономического давления на Россию", - отметила фон дер Ляйен.

Ранее Трамп заявлял, что может ввести санкции против РФ, но только при условии, что партнеры США первыми пойдут на жесткие ограничительные меры, в частности - на введение существенных пошлин против таких стран, как Индия и Китай за покупку нефти у РФ. Также Трамп неоднократно отмечал, что сама Европа должна отказаться от таких закупок. При этом ряд СМИ подчеркивал со ссылкой на источники, что на данный момент введение таких мер партнерами США маловероятно.

Фон дер Ляйен отметила, что собирается, но не в рамках санкций, "предложить ускорить отказ от импорта российских энергоносителей".

Согласно установленной процедуре, предложения ЕК по санкциям направляются на обсуждение и утверждение властям стран ЕС. Для одобрения пакета санкций требуется согласие всех государств Евросоюза.

Президент США все еще верит в достижение мира на Украине и продолжит усилия для решения этой проблемы, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио. "Он продолжит попытки (урегулирования - ИФ). Если мир возможен, он хочет его достичь", - сказал Рубио журналистам перед вылетом из Израиля в Катар.

При этом Рубио допускает, что в какой-то момент США могут потерять надежду на мирное урегулирование. "Однажды президент может заключить, что достичь мира невозможно. Пока что он так не думает, но такие времена могут наступить", - отметил госсекретарь. По его словам, если наступит момент, когда Трамп решит ввести санкции в отношении РФ и прекратить работу над завершением кризиса, то в мире не останется никого, кто мог бы решить украинскую проблему.

Американские фондовые индексы завершили небольшим снижением сессию во вторник, участники рынка ждали итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы и оценивали статданные из США. Решение Федрезерва по ставке будет объявлено вечером в среду, и инвесторы уверены, что стоимость заимствований будет снижена впервые с декабря прошлого года. Вероятность того, что ставка будет понижена на 25 базисных пунктов, оценивается рынком примерно в 96%, по данным CME FedWatch. При этом аналитики и участники видят небольшую вероятность того, что ставка будет уменьшена сразу на 50 базисных пунктов.

Тем временем во вторник стало известно, что розничные продажи в США в августе увеличились на 0,6% относительно предыдущего месяца. Аналитики в среднем прогнозировали рост продаж на 0,2%. Объем промышленного производства в Штатах в августе увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты в среднем ожидали сокращения на 0,1%. Согласно пересмотренным данным, в июле показатель сократился на 0,4%, а не на 0,1%, как было объявлено ранее.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно на торгах в среду, инвесторы оценивают статданные из Японии и ждут итогов сентябрьского заседания ФРС. Особое внимание будет обращено на традиционную пресс-конференцию главы ФРС Джерома Пауэлла после заседания и точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмму, отражающую индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав ФРБ в отношении процентной ставки.

Ослабление напряженности в торговых отношениях между США и Китаем также повысило оптимизм инвесторов после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о заключении соглашения, позволяющего TikTok продолжать работать в США. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 мск прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng подскочил на 1,6%. Вместе с тем японский Nikkei 225 понизился на 0,3%. Значение южнокорейского индекса Kospi падает на 1%. Австралийский S&P/ASX 200 теряет около 0,8%.

Цены на нефть снижаются утром в среду после роста по итогам трех предыдущих сессий подряд. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск опускается на 0,25%, до $68,30 за баррель. Во вторник контракт подорожал на 1,5%, до $68,47 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют также на 0,25%, до $64,36 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 1,9%, до $64,52 за баррель.

Инвесторы оценивают последствия ударов по инфраструктуре для поставок российской нефти и новые заявления относительно санкций против нефтяного сектора России, а также ждут решения по процентной ставке от ФРС. Агентство Reuters накануне сообщило со ссылкой на источники в отрасли, что "Транснефть" (MOEX: TRNF) проинформировала производителей нефти о возможном ограничении приема нефти в систему, если атаки на инфраструктуру продолжатся, а также прекратила прием сырья на хранение. Сама компания официально опровергла эту информацию, назвав ее "фейком".

Между тем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 3,42 млн баррелей. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась на четверть относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 23,728 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,251 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику, отыгрывая как достаточно "жесткие" итоги сентябрьского заседания ЦБ РФ, так и сохраняющиеся геополитические и санкционные риски.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 сентября снизился на 0,13% и составил 117,88 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,09%, опустившись до 1160,55 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Автодор-003Р-02" (-0,85%), "ГК Самолет БО-П11" (-0,65%), "Почта России БО-002P-03" (-0,49%) и "АФК Система-1Р-11" (-0,47%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-28" (+0,31%), "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,3%) и "СТМ-001Р-02" (+0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Байсэл" 18 сентября начнет размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,7 года (1365 дней) объемом 250 млн рублей. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 23% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 13-14-го купонов, еще 40% номинала - в дату завершения 15-го купона, а также call-опционы в даты окончания 4-го и 8-го купонов.

АО "Росагролизинг" (OKPO code: 56502133) увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 002Р-04 с 5 млрд рублей до 7 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Спред к ключевой ставке установлен в размере 200 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 16 сентября. Техразмещение запланировано на 19 сентября. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ООО "Органик парк" установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии БО-П02 объемом 100 млн рублей на уровне 21,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к сall-опциону через год на уровне 24,06% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 16 сентября. Техразмещение запланировано на 19 сентября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Борец капитал" 7 октября с 11:00 до 15:00 мск планирует собрать заявки на выпуск облигаций с фиксированным купоном серии 001Р-03 со сроком обращения 2,5 года и 2-летний флоатер серии 001Р-04 совокупным объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентиры ставки купона и спреда к ключевой ставке Банка России будут определены позднее. Купоны по обоим займам ежемесячные. Техразмещение запланировано на 10 октября. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, флоатер - только квалифицированным инвесторам.

АО "Гидромашсервис" (входит в "Группу ГМС") установило ставку 11-12-го купонов облигаций серии БО-03 на уровне 16% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 3 млрд рублей в октябре 2020 года. Впоследствии эмитент досрочно погасил часть выпуска на 1,475 млрд рублей, выкупленную по оферте. В результате объем займа в обращении составляет примерно 1,5 млрд рублей. Ставка текущего купона - 20% годовых.

ООО "Хромос инжиниринг" установило ставку 15-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 на уровне 21,75% годовых. Компания разместила выпуск объемом 250 млн рублей в августе 2024 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4,75%. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация: по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов, еще 60% - в дату окончания 60-го купона.

АО "Почта России" (OKPO code: 41587589) выкупило по оферте 480 тыс. 150 облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 9,603% выпуска. Десятилетние облигации на 5 млрд рублей были размещены в сентябре 2016 года. Перед офертой эмитент установил ставки последующих полугодовых купонов до погашения на уровне 15,25% годовых.

ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) приняло решение 22 сентября досрочно погасить выпуск облигаций серии 002Р-02 на 15 млрд рублей, выкупленный ранее в полном объеме по оферте. Десятилетний выпуск облигаций на 15 млрд рублей был размещен в марте 2020 года. Ставка текущего полугодового купона - 21% годовых.