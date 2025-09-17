Nasdaq и S&P 500 немного снизились, Brent у $68,3 за баррель

Уолл-стрит слабо снизилась в ожидании решения Федрезерва. Индексы Китая и Гонконга растут, токийский индикатор снижается. Цены на нефть снижаются, Brent у $68,3 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили небольшим снижением сессию во вторник, участники рынка ждали итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы и оценивали статданные из США.

Решение Федрезерва по ставке будет объявлено вечером в среду, и инвесторы уверены, что стоимость заимствований будет снижена впервые с декабря прошлого года. Вероятность того, что ставка будет понижена на 25 базисных пунктов, оценивается рынком примерно в 96%, по данным CME FedWatch. При этом аналитики и участники видят небольшую вероятность того, что ставка будет уменьшена сразу на 50 б.п.

Старший стратег Bank of America Майкл Хартнетт полагает, что подъем мировых фондовых рынков продолжится в ближайшее время за счет ожиданий роста глобальной экономики. По последнему опросу банка, 28% управляющих фондами нарастили долю акций в портфелях, а оптимизм в отношении экономического роста достиг пика почти за год: лишь 16% инвесторов ожидают ослабления экономики.

Кроме того, почти половина участников опроса BofA рассчитывают на четыре или более снижения ставки ФРС в ближайшие 12 месяцев.

Тем временем во вторник стало известно, что розничные продажи в США в августе увеличились на 0,6% относительно предыдущего месяца. Аналитики в среднем прогнозировали рост продаж на 0,2%, по данным Trading Economics.

Объем промышленного производства в Штатах в августе увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты в среднем ожидали сокращения на 0,1%. Согласно пересмотренным данным, в июле показатель сократился на 0,4%, а не на 0,1%, как было объявлено ранее.

Акции Oracle Corp. (SPB: ORCL) подорожали на 1,5% на сообщениях СМИ о том, что компания может поучаствовать в сделке, которая позволит сохранить операции TikTok в США. Условия возможного соглашения пока не разглашаются, однако ожидается, что его участником станет консорциум крупных американских компаний.

Капитализация Dave & Buster''s Entertainment рухнула на 16,7% из-за слабой отчетности оператора ресторанов и развлекательных заведений.

Рыночная стоимость Chipotle Mexican Grill поднялась на 1,9% после того, как сеть ресторанов мексиканской кухни увеличила размер программы обратного выкупа акций.

Microsoft Corp. (SPB: MSFT) повысила квартальные дивиденды на 10%, до 91 цента на акцию, но бумаги ИТ-гиганта подешевели на 1,2%.

Цена акций Warner Bros Discovery упала на 6,2%. Аналитики TD Cowen ухудшили рекомендации для них до "держать" с "покупать".

Котировки акций Ralph Lauren Corp. снизились на 0,4%, так как прогноз выручки производителя модной одежды на ближайшие три года разочаровал аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,27% и составил 45757,9 пункта. Самое резкое снижение в составе индикатора продемонстрировали акции UnitedHealth Group (SPB: UNH), упавшие на 2,3%, тогда как цена бумаг Chevron Corp. (SPB: CVX), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и Caterpillar (SPB: CAT) выросла более чем на 1%.

Standard & Poor''s 500 снизился на 0,13% - до 6606,76 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,07% и составил 22333,96 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно на торгах в среду, инвесторы оценивают статданные из Японии и ждут итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Решение Федрезерва по ставке станет известно в среду вечером, и рынки в целом ожидают, что американский ЦБ снизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов впервые с декабря прошлого года.

Особое внимание будет обращено на традиционную пресс-конференцию главы ФРС Джерома Пауэлла после заседания и точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмму, отражающую индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав ФРБ в отношении процентной ставки. Июльский график показал, что десять из 19 руководителей американского ЦБ ожидают ее снижения в 2025 году по крайней мере на 50 б.п., в том числе двое считают возможным уменьшение ставки на 75 б.п.

Ослабление напряженности в торговых отношениях между США и Китаем также повысило оптимизм инвесторов после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о заключении соглашения, позволяющего TikTok продолжать работать в США.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 мск прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng подскочил на 1,6%.

Лидерами роста на бирже в Гонконге выступают акции Baidu Inc. (SPB: BIDU), взлетевшие на 16% на новости, что ИТ-компания заключила крупное соглашение на поставку услуг в сфере ИИ госкорпорации China Merchants Group.

Цена бумаг Semiconductor Manufacturing International поднимается на 6,3%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 5,8%, Haier Smart Home - на 5,7%, Alibaba (SPB: BABA) - на 5,2%, Meituan (SPB: 3690) - на 5%, Li Auto (SPB: LI) - на 4,4%.

Самое резкое снижение демонстрируют котировки бумаг Sino Biopharmaceutical (-4,8%), за ним следуют Xinyi Glass Holdings (-4,3%), CSPC Pharmaceutical Group (-3,8%), Zijin Mining Group (-2,6%), Chow Tai Fook Jewellery Group (-2,1%) и WH Group (-1,5%).

Японский Nikkei 225 понизился на 0,3%.

Как стало известно в среду, экспорт Японии в августе сократился на 0,1% в годовом выражении, импорт упал на 5,2%. Эксперты в среднем прогнозировали уменьшение экспорта в августе на 1,9% и сокращение импорта на 4,2%.

В числе лидеров снижения на бирже в Токио находятся акции Mitsui Mining & Smelting Co. (-5,3%), Socionext (-5,2%), Tokyo Electric Power Co. (-4,5%), Furukawa Electric и Fujikura (-4,3%).

Тем временем капитализация Tokyo Electron растет на 5,3%, TDK Corp. - на 3,2%, Shiseido - на 2,8%, Mercari - на 2,7%, Rakuten - на 2,2%, Nissan Motor - на 1,5%.

Значение южнокорейского индекса Kospi падает на 1%.

Цена бумаг Samsung Electronics снижается на 1,3%, Hyundai Motor - растет на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет около 0,8%.

Рыночная стоимость Deep Yellow упала на 8,4%, New Hope Corp. - на 8,3%. Котировки акций Brickworks снижаются на 4,9%, Genesis Minerals - на 4,8%, Strike Energy - на 4,6%. Тем временем капитализация горнодобывающей Coronado Global Resources и ритейлера Cettire растет на 5,6%.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 мск опускается на $0,13 (0,19%), до $68,34 за баррель. Во вторник контракт подорожал на $1,03 (1,5%), до $68,47 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на $0,1 (0,15%), до $64,42 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,22 (1,9%), до $64,52 за баррель.

Инвесторы оценивают последствия ударов по инфраструктуре для поставок российской нефти и новые заявления относительно санкций против нефтяного сектора России, а также ждут решения по процентной ставке от Федеральной резервной системы (ФРС).

Агентство Reuters накануне сообщило со ссылкой на источники в отрасли, что "Транснефть" проинформировала производителей нефти о возможном ограничении приема нефти в систему, если атаки на инфраструктуру продолжатся, а также прекратила прием сырья на хранение. Компания опровергла эту информацию, назвав ее "фейком".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что у нее состоялся "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом о взаимодействии по усилению экономического давления на Россию.

"Комиссия вскоре представит свой 19-й пакет санкций, направленный против криптовалют, банков и энергетики", - написала она во вторник вечером в соцсети X, отметив также, что Еврокомиссия "предложит ускорить поэтапный отказ от импорта российского ископаемого топлива".

Вечером в среду завершится заседание ФРС. Участники рынка уверены, что по его итогам американский ЦБ снизит базовую процентную ставку впервые с декабря прошлого года. Смягчение денежно-кредитной политики в крупнейшей экономике мира, как правило, является положительным фактором для спроса на нефть.

Между тем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 3,42 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду.