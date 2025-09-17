.
Мнения аналитиков
Nasdaq и S&P 500 немного снизились, Brent у $68,3 за баррель
Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
Рейтинг российских банков за август
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за август 2025 года. В августе 2025 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Расширение санкций - наименее значимая проблема для бизнеса
Бизнес назвал расширение санкций одной из наименее значимых сложностей, которые ограничивают их работу. Это следует из опроса предприятий Банком России, опубликованного в "Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики" ЦБ,...
 
Продажи новых авто в 2026 году в РФ вырастут до 1,5 млн штук
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2026 г. превысят уровень текущего года на 20–25%. Это позволит достичь показателя в 1,5–1,55 млн проданных машин, что приблизит результат к уровню 2024 г. Такие прогнозы сделали опрошенные "Ведомостями"...
 
17 сентября 2025 года 09:20

Nasdaq и S&P 500 немного снизились, Brent у $68,3 за баррель

Уолл-стрит слабо снизилась в ожидании решения Федрезерва. Индексы Китая и Гонконга растут, токийский индикатор снижается. Цены на нефть снижаются, Brent у $68,3 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили небольшим снижением сессию во вторник, участники рынка ждали итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы и оценивали статданные из США.

Решение Федрезерва по ставке будет объявлено вечером в среду, и инвесторы уверены, что стоимость заимствований будет снижена впервые с декабря прошлого года. Вероятность того, что ставка будет понижена на 25 базисных пунктов, оценивается рынком примерно в 96%, по данным CME FedWatch. При этом аналитики и участники видят небольшую вероятность того, что ставка будет уменьшена сразу на 50 б.п.

Старший стратег Bank of America Майкл Хартнетт полагает, что подъем мировых фондовых рынков продолжится в ближайшее время за счет ожиданий роста глобальной экономики. По последнему опросу банка, 28% управляющих фондами нарастили долю акций в портфелях, а оптимизм в отношении экономического роста достиг пика почти за год: лишь 16% инвесторов ожидают ослабления экономики.

Кроме того, почти половина участников опроса BofA рассчитывают на четыре или более снижения ставки ФРС в ближайшие 12 месяцев.

Тем временем во вторник стало известно, что розничные продажи в США в августе увеличились на 0,6% относительно предыдущего месяца. Аналитики в среднем прогнозировали рост продаж на 0,2%, по данным Trading Economics.

Объем промышленного производства в Штатах в августе увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты в среднем ожидали сокращения на 0,1%. Согласно пересмотренным данным, в июле показатель сократился на 0,4%, а не на 0,1%, как было объявлено ранее.

Акции Oracle Corp. (SPB: ORCL) подорожали на 1,5% на сообщениях СМИ о том, что компания может поучаствовать в сделке, которая позволит сохранить операции TikTok в США. Условия возможного соглашения пока не разглашаются, однако ожидается, что его участником станет консорциум крупных американских компаний.

Капитализация Dave & Buster''s Entertainment рухнула на 16,7% из-за слабой отчетности оператора ресторанов и развлекательных заведений.

Рыночная стоимость Chipotle Mexican Grill поднялась на 1,9% после того, как сеть ресторанов мексиканской кухни увеличила размер программы обратного выкупа акций.

Microsoft Corp. (SPB: MSFT) повысила квартальные дивиденды на 10%, до 91 цента на акцию, но бумаги ИТ-гиганта подешевели на 1,2%.

Цена акций Warner Bros Discovery упала на 6,2%. Аналитики TD Cowen ухудшили рекомендации для них до "держать" с "покупать".

Котировки акций Ralph Lauren Corp. снизились на 0,4%, так как прогноз выручки производителя модной одежды на ближайшие три года разочаровал аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,27% и составил 45757,9 пункта. Самое резкое снижение в составе индикатора продемонстрировали акции UnitedHealth Group (SPB: UNH), упавшие на 2,3%, тогда как цена бумаг Chevron Corp. (SPB: CVX), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и Caterpillar (SPB: CAT) выросла более чем на 1%.

Standard & Poor''s 500 снизился на 0,13% - до 6606,76 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,07% и составил 22333,96 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно на торгах в среду, инвесторы оценивают статданные из Японии и ждут итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Решение Федрезерва по ставке станет известно в среду вечером, и рынки в целом ожидают, что американский ЦБ снизит ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов впервые с декабря прошлого года.

Особое внимание будет обращено на традиционную пресс-конференцию главы ФРС Джерома Пауэлла после заседания и точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмму, отражающую индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав ФРБ в отношении процентной ставки. Июльский график показал, что десять из 19 руководителей американского ЦБ ожидают ее снижения в 2025 году по крайней мере на 50 б.п., в том числе двое считают возможным уменьшение ставки на 75 б.п.

Ослабление напряженности в торговых отношениях между США и Китаем также повысило оптимизм инвесторов после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о заключении соглашения, позволяющего TikTok продолжать работать в США.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 мск прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng подскочил на 1,6%.

Лидерами роста на бирже в Гонконге выступают акции Baidu Inc. (SPB: BIDU), взлетевшие на 16% на новости, что ИТ-компания заключила крупное соглашение на поставку услуг в сфере ИИ госкорпорации China Merchants Group.

Цена бумаг Semiconductor Manufacturing International поднимается на 6,3%, JD.com Inc. (SPB: JD) - на 5,8%, Haier Smart Home - на 5,7%, Alibaba (SPB: BABA) - на 5,2%, Meituan (SPB: 3690) - на 5%, Li Auto (SPB: LI) - на 4,4%.

Самое резкое снижение демонстрируют котировки бумаг Sino Biopharmaceutical (-4,8%), за ним следуют Xinyi Glass Holdings (-4,3%), CSPC Pharmaceutical Group (-3,8%), Zijin Mining Group (-2,6%), Chow Tai Fook Jewellery Group (-2,1%) и WH Group (-1,5%).

Японский Nikkei 225 понизился на 0,3%.

Как стало известно в среду, экспорт Японии в августе сократился на 0,1% в годовом выражении, импорт упал на 5,2%. Эксперты в среднем прогнозировали уменьшение экспорта в августе на 1,9% и сокращение импорта на 4,2%.

В числе лидеров снижения на бирже в Токио находятся акции Mitsui Mining & Smelting Co. (-5,3%), Socionext (-5,2%), Tokyo Electric Power Co. (-4,5%), Furukawa Electric и Fujikura (-4,3%).

Тем временем капитализация Tokyo Electron растет на 5,3%, TDK Corp. - на 3,2%, Shiseido - на 2,8%, Mercari - на 2,7%, Rakuten - на 2,2%, Nissan Motor - на 1,5%.

Значение южнокорейского индекса Kospi падает на 1%.

Цена бумаг Samsung Electronics снижается на 1,3%, Hyundai Motor - растет на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет около 0,8%.

Рыночная стоимость Deep Yellow упала на 8,4%, New Hope Corp. - на 8,3%. Котировки акций Brickworks снижаются на 4,9%, Genesis Minerals - на 4,8%, Strike Energy - на 4,6%. Тем временем капитализация горнодобывающей Coronado Global Resources и ритейлера Cettire растет на 5,6%.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 мск опускается на $0,13 (0,19%), до $68,34 за баррель. Во вторник контракт подорожал на $1,03 (1,5%), до $68,47 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дешевеют на $0,1 (0,15%), до $64,42 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,22 (1,9%), до $64,52 за баррель.

Инвесторы оценивают последствия ударов по инфраструктуре для поставок российской нефти и новые заявления относительно санкций против нефтяного сектора России, а также ждут решения по процентной ставке от Федеральной резервной системы (ФРС).

Агентство Reuters накануне сообщило со ссылкой на источники в отрасли, что "Транснефть" проинформировала производителей нефти о возможном ограничении приема нефти в систему, если атаки на инфраструктуру продолжатся, а также прекратила прием сырья на хранение. Компания опровергла эту информацию, назвав ее "фейком".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что у нее состоялся "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом о взаимодействии по усилению экономического давления на Россию.

"Комиссия вскоре представит свой 19-й пакет санкций, направленный против криптовалют, банков и энергетики", - написала она во вторник вечером в соцсети X, отметив также, что Еврокомиссия "предложит ускорить поэтапный отказ от импорта российского ископаемого топлива".

Вечером в среду завершится заседание ФРС. Участники рынка уверены, что по его итогам американский ЦБ снизит базовую процентную ставку впервые с декабря прошлого года. Смягчение денежно-кредитной политики в крупнейшей экономике мира, как правило, является положительным фактором для спроса на нефть.

Между тем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 3,42 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 сентября 2025 года 10:24
Рубль по-прежнему остается избыточно крепким - Райффайзенбанк
Рубль по-прежнему остается избыточно крепким, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка. Результаты внешней торговли РФ в июле, на взгляд экспертов, впечатляющие: по данным ЦБ, баланс товаров и услуг вырос сразу до $7,7 млрд, причем профицит торгового баланса ($13 млрд) стал самым...    читать дальше
17 сентября 2025 года 10:00
Индекс Мосбиржи в среду попытается удержаться в пределах 2800-2850 пунктов - ПСБ
Индекс Мосбиржи в среду попытается удержаться в пределах 2800-2850 пунктов, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. Индекс Мосбиржи во вторник по итогам всех сессий снизился на 0,5%, продолжая отыгрывать как не столь ожидаемое...    читать дальше
17 сентября 2025 года 09:46
Цены рублевых корпбондов в среду могут вновь снизиться, отыгрывая "жесткие" итоги заседания ЦБ
Москва. 17 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут вновь умеренно снизиться, отыгрывая как более "жесткие", чем ожидал рынок, решения ЦБ РФ на сентябрьском заседании регулятора, так и сохраняющиеся геополитические и санкционные риски, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
17 сентября 2025 года 09:46
Цена золота может превысить $3800/унц. к концу 2025 года - Freedom Finance Global
Цена золота может превысить $3800 за тройскую унцию к концу 2025 года, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "За последнюю неделю золото выросло в цене на 1,5%, обновляя почти каждый день исторические ценовые рекорды, - отмечает эксперт в комментарии. - Драгметалл не...    читать дальше
17 сентября 2025 года 09:32
Акции ВТБ представляют интерес для спекулятивной покупки - "Цифра брокер"
Акции ВТБ представляют интерес для спекулятивной покупки, считают аналитики инвесткомпании "Цифра брокер". ВТБ объявил о сборе заявок на участие в дополнительной эмиссии акций с 16 по 18 сентября. Спрос уже превысил установленный объем размещения, что, по мнению экспертов, отражает высокий интерес...    читать дальше
17 сентября 2025 года 09:15
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - индекс потребительских цен Великобритании в августе (09:00 МСК); - выступление главы ЕЦБ Лагард (10:30 МСК); - окончательный индекс потребительских цен еврозоны за...    читать дальше
16 сентября 2025 года 19:45
Рынок акций РФ снизился во вторник 5-й день подряд, отыгрывая итоги сентябрьского заседания ЦБ и геополитические риски
Москва. 16 сентября. Рынок акций РФ снизился во вторник пятый торговый день подряд, отыгрывая как достаточно "жесткие" итоги сентябрьского заседания ЦБ РФ, так и сохраняющиеся геополитические и санкционные риски; тем не менее к концу основной сессии индекс МосБиржи смог закрыться чуть выше отметки 2800 пунктов.    читать дальше
16 сентября 2025 года 19:20
Рубль во вторник снизился в паре с юанем на фоне санкционных рисков
Москва. 16 сентября. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль понизился в ожидании сообщений о новых санкциях. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,62 руб., что на 5,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
16 сентября 2025 года 19:07
"Финам" повысил рейтинг акций Union Pacific до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Union Pacific Corp. до "покупать" с целевой ценой $244,85 за штуку на горизонте на 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на13,2% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. " С начала июля котировки компании скорректировались на 10%, однако...    читать дальше
16 сентября 2025 года 18:47
"Т-Инвестиции" подтверждают парную торговую идею "Лонг в акциях ФосАгро против Северстали и ММК"
"Т-Инвестиции" подтверждают парную торговую идею "Лонг в акциях "ФосАгро"/шорт в акциях "Северстали" и "ММК" в пропорции 50/50", открытую 19 августа 2025 года, сообщается в комментарии аналитика Ахмеда Алиева. Инвестидея принесла 10% доходности (или 8% за вычетом комиссии) менее чем за месяц,...    читать дальше
16 сентября 2025 года 18:26
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции НМТП с целью 10,3 руб
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) с целью 10,3 рубля за штуку и горизонтом инвестирования на январь 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,1%, сообщается в материале аналитиков...    читать дальше
16 сентября 2025 года 18:03
"Финам" понизил рейтинг акций Global X China Electric Vehicle and Battery ETF до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Global X China Electric Vehicle and Battery ETF с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 108,3 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 1,1%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "С конца...    читать дальше
16 сентября 2025 года 17:38
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции "СПБ биржи" с целью 231,9 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции ПАО "СПБ биржа" с целью 231,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,5%, стоп-приказ: 271,6 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Несмотря на рост операционных...    читать дальше
16 сентября 2025 года 17:10
SberCIB понизил прогнозную цену акций НМТП до 11 руб
SberCIB Investment Research понизил прогнозную стоимость акций "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) с 13 рублей до 11 рублей за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков. Эксперты отмечают, что, по данным Морцентр-ТЭК, объем перевалки за...    читать дальше
16 сентября 2025 года 16:36
"Финам" понизил рейтинг акций Sanhua до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Zhejiang Sanhua Intelligent Controls с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 29,75 юаня (CNY) за штуку, что предполагает потенциал падения 24,2%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Компания демонстрирует финансовую...    читать дальше
.
