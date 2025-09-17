.
17 сентября 2025 года 09:15
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - индекс потребительских цен Великобритании в августе (09:00 МСК); - выступление главы ЕЦБ Лагард (10:30 МСК); - окончательный индекс потребительских цен еврозоны за август (12:30 МСК); - разрешения на строительство новых домов и закладки новых домов в США в августе (15:30 МСК); - отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК); - индекс цен производителей России в августе (19:00 МСК); - итоги заседания ФРС и экономические прогнозы (21:00 МСК); - пресс-конференция по итогам заседания ФРС (21:30 МСК); - посольский круглый стол по Украине с участием Лаврова и глав дипмиссиий более 100 стран; - Мосбиржа вводит запрет на "короткие" позиции в акциях ВТБ перед объявлением цены допэмиссии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
.
17 сентября 2025 года 10:24
