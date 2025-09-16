.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / SberCIB понизил прогнозную цену акций НМТП до 11 руб
.
16 сентября 2025 года 17:10
SberCIB понизил прогнозную цену акций НМТП до 11 руб
SberCIB Investment Research понизил прогнозную стоимость акций "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) с 13 рублей до 11 рублей за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков. Эксперты отмечают, что, по данным Морцентр-ТЭК, объем перевалки за восемь месяцев 2025 года упал на 1,6% год к году (до 88,3 млн тонн), тем не менее за весь год он может снизиться на 0,6%. Аналитики SberCIB уменьшили прогноз на 2025 год: на 8% по выручке, на 4% по EBITDA и на 1% по чистой прибыли. Прогноз по объему инвестиционной программы на 2025-2027 годы эксперты инвестбанка почти в два раза (строительство терминала в Новороссийске, вероятно, будет более масштабным, полагают они). На фоне роста капитальных затрат в модели аналитиков SberCIB таргет по акциям составил 11 рублей, но оценка осталась прежняя - "покупать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-НМТП-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
16 сентября 2025 года 19:45
Рынок акций РФ снизился во вторник 5-й день подряд, отыгрывая итоги сентябрьского заседания ЦБ и геополитические риски
Москва. 16 сентября. Рынок акций РФ снизился во вторник пятый торговый день подряд, отыгрывая как достаточно "жесткие" итоги сентябрьского заседания ЦБ РФ, так и сохраняющиеся геополитические и санкционные риски; тем не менее к концу основной сессии индекс МосБиржи смог закрыться чуть выше отметки 2800 пунктов. читать дальше
.16 сентября 2025 года 19:20
Москва. 16 сентября. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль понизился в ожидании сообщений о новых санкциях. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,62 руб., что на 5,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.16 сентября 2025 года 19:07
"Финам" повысил рейтинг акций Union Pacific Corp. до "покупать" с целевой ценой $244,85 за штуку на горизонте на 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на13,2% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. " С начала июля котировки компании скорректировались на 10%, однако... читать дальше
.16 сентября 2025 года 18:47
"Т-Инвестиции" подтверждают парную торговую идею "Лонг в акциях "ФосАгро"/шорт в акциях "Северстали" и "ММК" в пропорции 50/50", открытую 19 августа 2025 года, сообщается в комментарии аналитика Ахмеда Алиева. Инвестидея принесла 10% доходности (или 8% за вычетом комиссии) менее чем за месяц,... читать дальше
.16 сентября 2025 года 18:26
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) с целью 10,3 рубля за штуку и горизонтом инвестирования на январь 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,1%, сообщается в материале аналитиков... читать дальше
.16 сентября 2025 года 18:03
"Финам" понизил рейтинг акций Global X China Electric Vehicle and Battery ETF с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 108,3 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 1,1%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "С конца... читать дальше
.16 сентября 2025 года 17:38
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции ПАО "СПБ биржа" с целью 231,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,5%, стоп-приказ: 271,6 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Несмотря на рост операционных... читать дальше
.16 сентября 2025 года 16:36
"Финам" понизил рейтинг акций Zhejiang Sanhua Intelligent Controls с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 29,75 юаня (CNY) за штуку, что предполагает потенциал падения 24,2%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Компания демонстрирует финансовую... читать дальше
.16 сентября 2025 года 16:07
Аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивают перспективы цены акций ПАО "Группа "Ренессанс страхование", сообщается в комментарии. "На фоне переориентации грузовых потоков и перестройки логистических цепочек, растет спрос на услуги страхования сроков доставки грузов. Считаем, что... читать дальше
.16 сентября 2025 года 15:34
Акции банка "Санкт-Петербург" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестциии". Эмитент представил результаты за восемь месяцев 2025 года по стандартам РСБУ. Эксперты нейтрально оценивают раскрытую отчетность - снижение чистой... читать дальше
.16 сентября 2025 года 15:28
Рубль днем растерял утренний рост и возобновил небольшое снижение в паре с юанем на фоне санкционных рисков
Москва. 16 сентября. Китайский юань перешел к укреплению на Московской бирже днем во вторник, рубль растерял утренний рост и развернулся вниз в ожидании сообщений о новых санкциях. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,613 руб., что на 4,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.16 сентября 2025 года 15:06
Цены на нефть сохранят устойчивость из-за недостатка инвестиций в отрасль, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Международное энергетическое агентство (МЭА) в свежем докладе предупредило, что без значительного наращивания инвестиций в действующие... читать дальше
.16 сентября 2025 года 14:33
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "КАМАЗ" с 173,28 рубля до 114,90 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста на 21% от текущего уровня и подтверждает рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков. Несмотря на падение выручки до 153,9 млрд... читать дальше
.16 сентября 2025 года 14:05
Тренд в нефти остается "медвежьим", считает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко. В начале текущей недели цена на нефть марки Brent подросла на 0,8%, цена протестировала в понедельник отметку $68,1/барр., однако надолго задержаться там у "быков" не получилось. В настоящее время... читать дальше
.16 сентября 2025 года 13:37
Августовская отчетность банка "Санкт-Петербург" сигнализирует о проблемах, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер". Банк "Санкт-Петербург" опубликовал результаты отчета по РСБУ за август 2025 года: - Выручка снизилась на 0,3% год к году и составила 7,6 млрд рублей. -... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.