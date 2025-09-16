SberCIB понизил прогнозную цену акций НМТП до 11 руб

SberCIB Investment Research понизил прогнозную стоимость акций "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) с 13 рублей до 11 рублей за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Эксперты отмечают, что, по данным Морцентр-ТЭК, объем перевалки за восемь месяцев 2025 года упал на 1,6% год к году (до 88,3 млн тонн), тем не менее за весь год он может снизиться на 0,6%.

Аналитики SberCIB уменьшили прогноз на 2025 год: на 8% по выручке, на 4% по EBITDA и на 1% по чистой прибыли.

Прогноз по объему инвестиционной программы на 2025-2027 годы эксперты инвестбанка почти в два раза (строительство терминала в Новороссийске, вероятно, будет более масштабным, полагают они).

На фоне роста капитальных затрат в модели аналитиков SberCIB таргет по акциям составил 11 рублей, но оценка осталась прежняя - "покупать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.