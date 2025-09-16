"Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивает акции "Ренессанс страхования"

Аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивают перспективы цены акций ПАО "Группа "Ренессанс страхование", сообщается в комментарии.

"На фоне переориентации грузовых потоков и перестройки логистических цепочек, растет спрос на услуги страхования сроков доставки грузов. Считаем, что это может быть дополнительным источником заработка для страховых компаний, а также ожидаем сильные результаты в третьем квартале 2025 года и позитивно оцениваем перспективы акций эмитента", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.