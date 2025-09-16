Тренд в нефти остается "медвежьим" - "Финам"

Тренд в нефти остается "медвежьим", считает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко.

В начале текущей недели цена на нефть марки Brent подросла на 0,8%, цена протестировала в понедельник отметку $68,1/барр., однако надолго задержаться там у "быков" не получилось. В настоящее время наблюдается снижение на 0,4%, указывает эксперт.

"В фокусе рынка продолжают оставаться атаки БПЛА на российскую нефтяную инфраструктуру, а также санкции в отношении российской нефти, - пишет Дудченко в комментарии. - Politico написал, что 19-ый пакет санкции ЕС в отношении России не будет представлен, возникли определенные разногласия. Между тем, информагентства продолжают тщательно отслеживать ситуацию вокруг покупки российской нефти со стороны Индии. Ситуация принципиально не меняется, российская нефть продолжает поступать в Индию, а значит существенных перебоев с предложением на рынке пока, по всей видимости, не возникает".

Что касается Китая, то КНР сообщил, что предпримет ответные действия в том случае, если страны НАТО введут пошлины на товары из страны из-за покупки российской нефти.

"С точки зрения технического анализа пробоя трендовой линии так и не состоялось, начался отскок, - указывает эксперт "Финама". - Цена в настоящее время находится между своих коррекционных уровней 38,2% (отметка $67,3/барр.) и 50% (отметка $67,8/барр.). - Локально пока что все вновь складывается для "быков" довольно неплохо, вместе с тем тренд продолжает оставаться "медвежьим", и это нужно обязательно учитывать при построении стратегии работы".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.