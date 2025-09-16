Отчетность банка "Санкт-Петербург" за август сигнализирует о проблемах - "Цифра брокер"

Августовская отчетность банка "Санкт-Петербург" сигнализирует о проблемах, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер".

Банк "Санкт-Петербург" опубликовал результаты отчета по РСБУ за август 2025 года:

- Выручка снизилась на 0,3% год к году и составила 7,6 млрд рублей.

- Чистая прибыль снизилась на 41%, до 2,6 млрд рублей.

- ROE (рентабельность капитала) - 14%.

- Чистый процентный доход снизился на 5,3%, до 5,6 млрд рублей.

- Операционные расходы выросли на 1,5% и составили 2,3 млрд рублей. Расходы на резервы по кредитам составили 2 млрд рублей.

"Банк "Санкт-Петербург" традиционно считается бенефициаром высоки ставок: маржинальность поддерживается дорогими кредитами и привлекательностью вкладов, - пишут аналитики. - Но августовская отчетность сигнализирует о проблемах: чистая прибыль рухнула на 41%, процентные и комиссионные доходы снижаются, а кредитный портфель сжался более чем на 6% всего за квартал. Основные факторы - все еще высокий уровень резервов по кредитам и снижение ставок. Хорошие времена сверхдоходности на ставках постепенно уходят, а риски по кредитам и снижение портфеля могут и дальше давить на прибыльность".

