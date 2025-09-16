"Эйлер" повысил прогнозы по прибыли ВТБ на 2025-2027гг на 10-62% и сохраняет рекомендацию "покупать" для его акций, сообщается в комментарии аналитиков Светланы Аслановой, Елизаветы Усенковой и Марии Щегловой.

Финансовые результаты за 1П25 позволили Группе ВТБ повысить цель по прибыли на 2025 год до 500 млрд руб. На 2026 год менеджмент подтверждает стратегическую цель 650 млрд руб., что может стать новым рекордом группы, отмечается в комментарии аналитиков.

Эксперты "Эйлера" пересмотрели прогнозы по чистой прибыли в 2025-2027гг, повысив их на 10-62%. Согласно новым прогнозам, за 2025 год группа может выплатить в виде дивидендов 25% чистой прибыли (дивидендная доходность 14%), учитывая ужесточение регулирования и ожидаемый нами рост активов.

"Однако мы отмечаем вероятность пересмотра вверх наших прогнозов по размеру дивидендов при росте чистой прибыли в 2026 году и размещении дополнительных акций и/или субординированного долг, - указывают стратеги. - Мы сохраняем прогнозную цену на 12 месяцев на уровне 130 руб./акц. и рекомендацию "покупать" (общая доходность 88%)". Акции ВТБ торгуются с мультипликаторами 0,9х Р/Е и 0,18х P/BV за 2026 год (2,1х и 0,34х соответственно с учетом привилегированных акций по номиналу). Эта оценка, на взгляд аналитиков, не учитывает целевые финансовые результаты группы в 2026 году.

