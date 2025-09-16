Цена нефти останется в диапазоне $66-68/барр. до конца текущей недели - Freedom Finance Global

Котировки нефти марки Brent, вероятно, останутся в диапазоне $66-68 за баррель до конца текущей недели, полагает ведущий аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Цена на сырье уже более двух недель находится в узком коридоре $66-68 за баррель, однако при обострении геополитической и тем более военной ситуации на Ближнем Востоке она может быстро достичь верхней границы коридора, пробить его вверх и подняться в область $70 за баррель, отмечает эксперт.

Если некоторые страны ОПЕК+ все-таки начнут сокращать добычу, этот фактор может дополнительно способствовать росту нефтяных цен, но если военная риторика будет постепенно ослабевать, а добыча в мире будет по-прежнему расти, то падение котировок нефти марки Brent в область $63-64 за баррель тоже может стать реальностью, указывает Мильчакова.

"До конца недели ожидаем, что цена нефти марки Brent останется в коридоре $66-68 за баррель", - говорится в материале инвесткомпании.

