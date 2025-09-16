"Финам" повысил целевую цену бумаг Aberdeen Standard Physical Palladium ETF

"Финам" повысил прогнозную стоимость бумаг Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF с $95 до $120 за штуку, что дает потенциал роста около 9% на ближайшие 12 месяцев и соответствует рекомендации "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Динамика цен на палладий в 2025 году не носит ярко выраженного характера, - отмечает аналитик Александр Потавин. - Факторы роста цен и их снижения примерно компенсируют друг друга. Однако в этом году на рынке драгметаллов и платиноидов есть глобальный растущий ценовой тренд, из-за чего динамика паев фонда PALL на ближайшие месяцы, вероятно, сохранит некоторый потенциал для роста".

Aаberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF является единственным чисто палладиевым ETF на рынке США, торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже. Инвестиционная цель заключается в том, чтобы его акции отражали изменение цены палладия за вычетом расходов на деятельность фонда.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.