Индекс RGBI на текущей неделе останется в диапазоне 118-119 пунктов - ПСБ

Индекс RGBI на текущей неделе останется в диапазоне 118-119 пунктов, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Коррекция в ОФЗ в понедельник продолжилась на фоне переоценки инвесторами скорости дальнейшего снижения ключевой ставки - индекс RGBI опустился до 118,7 пункта, отмечает эксперт.

По мнению Грицкевича, основным фактором неопределенности являются параметры бюджета на 2025 год и следующую 3-летку, которые будут известны в конце сентября. Дополнительное давление на котировки госбумаг оказывают внешние санкционные риски.

"Ожидаем, что индекс госбумаг останется в диапазоне 118-119 пунктов в ближайшее время, - прогнозирует аналитик банка. - Пока факторов ухода ниже данного уровня мы не видим - сохранение жесткой ДКП продолжительное время будет создавать риски переохлаждения экономики, в связи с чем наш прогноз по уровню ставки на конец года (15%) остается в силе".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.