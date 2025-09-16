.
16 сентября 2025 года 10:13
Цели снижения по индексу Мосбиржи еще не достигнуты - "Алор Брокер"
Цели снижения по индексу Мосбиржи еще не достигнуты, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. Сложившаяся ситуация похожа на окончание падения, тем более что повод для него был слабеньким - снижение ключевой ставки ЦБ РФ всего лишь по нижней границе ожиданий рынка, однако технические факторы говорят о высокой вероятности возобновления продаж, говорится в материале эксперта. "На дневном графике индекса Мосбиржи явно виден "гэп" от 7 августа. Его хорошо бы закрыть, спустившись в район 2790 пунктов, чтобы он затем не мешал росту. В районе 2720 пунктов расположена очень сильная поддержка, от которой стоит активно открывать спекулятивные "лонги". Но у нас нет уверенности, что эти цели будут достигнуты", - пишет Антонов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
16 сентября 2025 года 19:45
Рынок акций РФ снизился во вторник 5-й день подряд, отыгрывая итоги сентябрьского заседания ЦБ и геополитические риски
Москва. 16 сентября. Рынок акций РФ снизился во вторник пятый торговый день подряд, отыгрывая как достаточно "жесткие" итоги сентябрьского заседания ЦБ РФ, так и сохраняющиеся геополитические и санкционные риски; тем не менее к концу основной сессии индекс МосБиржи смог закрыться чуть выше отметки 2800 пунктов. читать дальше
.16 сентября 2025 года 19:20
Москва. 16 сентября. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль понизился в ожидании сообщений о новых санкциях. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,62 руб., что на 5,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.16 сентября 2025 года 19:07
"Финам" повысил рейтинг акций Union Pacific Corp. до "покупать" с целевой ценой $244,85 за штуку на горизонте на 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на13,2% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. " С начала июля котировки компании скорректировались на 10%, однако... читать дальше
.16 сентября 2025 года 18:47
"Т-Инвестиции" подтверждают парную торговую идею "Лонг в акциях "ФосАгро"/шорт в акциях "Северстали" и "ММК" в пропорции 50/50", открытую 19 августа 2025 года, сообщается в комментарии аналитика Ахмеда Алиева. Инвестидея принесла 10% доходности (или 8% за вычетом комиссии) менее чем за месяц,... читать дальше
.16 сентября 2025 года 18:26
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) с целью 10,3 рубля за штуку и горизонтом инвестирования на январь 2026 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,1%, сообщается в материале аналитиков... читать дальше
.16 сентября 2025 года 18:03
"Финам" понизил рейтинг акций Global X China Electric Vehicle and Battery ETF с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 108,3 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 1,1%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "С конца... читать дальше
.16 сентября 2025 года 17:38
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции ПАО "СПБ биржа" с целью 231,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,5%, стоп-приказ: 271,6 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Несмотря на рост операционных... читать дальше
.16 сентября 2025 года 17:10
SberCIB Investment Research понизил прогнозную стоимость акций "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) с 13 рублей до 11 рублей за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков. Эксперты отмечают, что, по данным Морцентр-ТЭК, объем перевалки за... читать дальше
.16 сентября 2025 года 16:36
"Финам" понизил рейтинг акций Zhejiang Sanhua Intelligent Controls с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 29,75 юаня (CNY) за штуку, что предполагает потенциал падения 24,2%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Компания демонстрирует финансовую... читать дальше
.16 сентября 2025 года 16:07
Аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивают перспективы цены акций ПАО "Группа "Ренессанс страхование", сообщается в комментарии. "На фоне переориентации грузовых потоков и перестройки логистических цепочек, растет спрос на услуги страхования сроков доставки грузов. Считаем, что... читать дальше
.16 сентября 2025 года 15:34
Акции банка "Санкт-Петербург" в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестциии". Эмитент представил результаты за восемь месяцев 2025 года по стандартам РСБУ. Эксперты нейтрально оценивают раскрытую отчетность - снижение чистой... читать дальше
.16 сентября 2025 года 15:28
Рубль днем растерял утренний рост и возобновил небольшое снижение в паре с юанем на фоне санкционных рисков
Москва. 16 сентября. Китайский юань перешел к укреплению на Московской бирже днем во вторник, рубль растерял утренний рост и развернулся вниз в ожидании сообщений о новых санкциях. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,613 руб., что на 4,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.16 сентября 2025 года 15:06
Цены на нефть сохранят устойчивость из-за недостатка инвестиций в отрасль, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Международное энергетическое агентство (МЭА) в свежем докладе предупредило, что без значительного наращивания инвестиций в действующие... читать дальше
.16 сентября 2025 года 14:33
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций ПАО "КАМАЗ" с 173,28 рубля до 114,90 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста на 21% от текущего уровня и подтверждает рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков. Несмотря на падение выручки до 153,9 млрд... читать дальше
.16 сентября 2025 года 14:05
Тренд в нефти остается "медвежьим", считает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко. В начале текущей недели цена на нефть марки Brent подросла на 0,8%, цена протестировала в понедельник отметку $68,1/барр., однако надолго задержаться там у "быков" не получилось. В настоящее время... читать дальше
