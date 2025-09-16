Nasdaq и S&P 500 снова обновили рекорды

Фондовый рынок США завершил торги понедельника ростом, Nasdaq и S&P 500 обновили рекорды. Фондовые индексы Китая слабо снижаются во вторник, остальная Азия торгуется в плюсе. Цены на нефть растут утром вторника.

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в понедельник, причем Nasdaq и S&P 500 обновили исторические максимумы.

В центре внимания рынков на этой неделе заседание Федеральной резервной системы (ФРС) по денежно-кредитной политике, которое завершится в среду, 17 сентября. Инвесторы и аналитики уверены, что ФРС опустит базовую процентную ставку, допуская снижение сразу на 50 базисных пунктов. Вероятность уменьшения ставки на 25 б.п. оценивается рынком в 95,9%, на 50 б.п. - в 4,1%, по данным FedWatch.

Участники рынка будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые могут помочь им скорректировать представление о перспективах ДКП.

Между тем индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в сентябре опустился ниже нулевой отметки, до минимальных за три месяца минус 8,7 пункта по сравнению с 11,9 пункта месяцем ранее. Значение индикатора выше нуля говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе, ниже - об ухудшении. Эксперты, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, предполагали, что индекс составит 5 пунктов.

Котировки акций Tesla (SPB: TSLA) выросли на 3,6% на новостях, что Илон Маск приобрел более 2 млн акций компании на сумму около $1 млрд.

Бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели менее чем на 0,1% после сообщений, что Государственное управление рыночного регулирования Китая в ходе предварительной проверки выявило нарушения компанией антимонопольного законодательства страны. Проверка проводилась в связи со сделкой 2019 года по слиянию Nvidia с американо-израильской компанией Mellanox Technologies. В заявлении регулятора не приводится деталей, какие именно нарушения были допущены, но сообщается о намерении провести более тщательное расследование.

Рыночная стоимость Alphabet Inc. (SPB: GOOG), материнской компании Google, увеличилась на 4,5%. В ходе сессии цена ее акций поднималась на 4,8%, до $252,41 за штуку, в результате чего капитализация Alphabet превысила $3 трлн.

Среди других компаний "великолепной семерки" акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подорожали на 1,4%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,2%, Apple Inc. (SPB: AAPL) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,1%.

Стоимость бумаг Intel Corp. (SPB: INTC) увеличилась на 2,9%. Ранее Intel сообщила о снижении целевого показателя скорректированных операционных расходов на 2025 год до $16,8 млрд с $17 млрд в связи с завершением сделки по продаже 51% в подразделении Altera.

Котировки Alaska Air Group упали на 6,7%. Авиаперевозчик ухудшил прогноз скорректированной прибыли на третий квартал из-за повышенных расходов на топливо и операционных проблем в летний период.

Цена акций разработчика полупроводниковых компонентов Texas Instruments Inc. снизилась на 2,4% после сообщений о начале китайским регулятором антидемпингового расследования в отношении ряда американских чипмейкеров, включая Texas Instruments.

Капитализация VF Corp. уменьшилась на 1%. Владелец известных брендов одежды, включая North Face, Timberland, Supreme и Vans, объявил о продаже бренда Dickies за $600 млн.

Бумаги поставщика решений в сфере облачной инфраструктуры для работы с ИИ CoreWeave подорожали на 7,6% после того, как он сообщил о заключении с Nvidia соглашения, предполагающего выкуп Nvidia облачных вычислительных мощностей, которые не были проданы другим клиентам CoreWeave. Сумма сделки составляет $6,3 млрд.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии поднялся на 0,11% - до 45883,45 пункта.

Standard & Poor''s 500 повысился на 0,47% - до 6615,28 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,94% и закрылся на отметке 22348,75 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник растут, исключением выступают рынки акций материкового Китая и Гонконга.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:22 мск увеличилось на 0,5%.

Лидерами подъем стали акции технологических компаний Sumco Corp. (+8,3%) и Disco Corp. (+7,9%). Бумаги других представителей отрасли также дорожают, в том числе Screen Holdings (+5,3%), Renesas Electronics (+3%), Tokyo Electron (+1,8%), Advantest (+1,1%), SoftBank Group (+0,3%).

Цена акций Toyota Motor повысилась на 1,7%, Mazda Motor - на 3,4%, Nissan Motor - на 0,3%, Shiseido - на 1,6%.

В то же время котировки акций Fast Retailing снизились на 1,3%, Nintendo - на 2,7%, Sony - на 0,9%, Bandai Namco - на 1,6%, Japan Steel Works - на 1,8%.

Значение китайского индекса Shanghai Composite и гонконгского Hang Seng к 8:23 мск уменьшилось на 0,1%.

Лидерами роста котировок среди компонентов Hang Seng выступают акции производителя трикотажных изделий Shenzhou International Group и турфирмы Trip.com, подорожавшие на 3,1%.

Цена бумаг автопроизводителей Geely и Li Auto (SPB: LI) поднялась на 3,2% и 2,7% соответственно, выпускающей спортивную продукцию Anta Sports Products - на 3,1%, интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 2,4%, разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 1,9%.

При этом стоимость страховщика China Life Insurance Co. уменьшилась на 2,8%, алюминиевой China Hongqiao Group - на 4,6%, фармацевтических CSPC Pharmaceutical и Sino Biopharmaceutical - на 2,9% и 2,8% соответственно, производителя цветных металлов Zijin Mining Group - на 2,5%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:16 мск увеличился на 1,2% и в очередной раз обновил рекорд.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics повысились на 3%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 6%, сталелитейной Posco - на 0,2%.

При этом стоимость авиаперевозчика Korea Air Lines снизилась на 1,1%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 1,6%, а бумаги автомобильной Hyundai Motor торгуются примерно на уровне закрытия предыдущих торгов.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,3%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 0,7% и 1,9% соответственно.

Также существенно поднялась цена акций ритейлера Cettire (+15,6%), производителей урана Bannerman Energy (+11%), Deep Yellow (+7,6%) и Boss Energy (+6%), золотодобывающей Bellevue Gold (+6,1%).

Цены на нефть растут утром во вторник на фоне геополитической напряженности.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск поднимается на $0,14 (0,21%), до $67,58 за баррель. В понедельник контракт подорожал на $0,45 (0,67%), до $67,44 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,16 (0,25%), до $63,46 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,61 (0,97%), до $63,3 за баррель.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник начала наземное наступление на город Газа, чтобы оккупировать его, сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Отмечается, что ВВС нанесли массированные авиаудары по городу. Вскоре после этого, согласно сообщениям палестинской прессы в Газе, в город вошли израильские танки.

Инвесторы также опасаются перебоев в поставках нефти из РФ после украинских ударов по ее энергетической инфраструктуре и давления США на покупателей российской нефти.

В субботу американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пойдет на значительные санкции против Москвы, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывают ожидания первого с декабря прошлого года снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам заседания во вторник-среду.