Рынок акций РФ начал неделю со снижения, но удержался выше 2800п по индексу МосБиржи

Москва. 15 сентября. Рынок акций РФ начал неделю со снижения, которое вечером было сглажено за счет закрытия игроками части коротких позиций после распродаж на умеренном смягчении монетарной политики ЦБ РФ, на фоне рисков новых антироссийских санкций Запада и сохраняющейся геополитической напряженности, сдерживающим фактором выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent подрос к $67,4 за баррель). Индекс МосБиржи в течение торгов опускался к 2800 пунктам (минимум с 6 августа), но к закрытию отскочил в район 2810 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2809,85 пункта (-1,1%), индекс РТС вырос за счет укрепления рубля до 1065,54 пункта (+0,5%); цены большинства blue chips на Мосбирже снизились в пределах 3,4% во главе с бумагами "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-5,1%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (-4,5%) и "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-4,5%). Во "втором эшелоне" выросли бумаги "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2,8%) на дивидендных новостях.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 сентября, составил 83,0718 руб. (-1,31 рубля).

Подешевели также акции МКБ (MOEX: CBOM) (-3,4%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-3,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,9%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-2,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,7%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,3%), ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-2,3%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-2,2%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-2,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9% и -0,5% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (MOEX: HEAD) (-1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,6% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Акционеры МКПАО "Яндекс" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (-1,3%, до 4135 рублей) на внеочередном собрании 9 сентября утвердили выплату дивидендов по итогам I полугодия в размере 80 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды - 29 сентября.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%).

Президент США Дональд Трамп заявил в минувшую пятницу в эфире телеканала Fox News, что в отношении России могут быть введены санкции США против банков и торговые пошлины. "Мы собираемся ввести очень жесткие санкции, нацеленные на банки, а также нанести удар по нефти и (торговым) тарифам", - сказал он.

Кроме того, в субботу Трамп заявил, что Вашингтон пойдет на значительные санкции против РФ, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти. "Я готов на крупные санкции против России, когда все государства НАТО согласятся на такое и поступят так же и когда все государства НАТО прекратят покупать нефть у России", - написал президент в соцсети Truth Social. По его словам, закупки нефти у РФ ослабляют переговорную позицию альянса по отношению к РФ.

Трамп заверил, что урегулировать кризис на Украине также позволят высокие пошлины на импорт из КНР. "Я верю, что шаги с пошлинами плюс введение всем НАТО пошлин в 50-100% в отношении Китая - их полностью отменят после конца войны России и Украины - окажут огромную помощь в завершении этой смертоносной, но нелепой войны", - отметил он.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что никаких подвижек в вопросе организации саммита Россия-США-Украина на данный момент нет. Так он прокомментировал сообщения о том, что по мнению американского президента Дональда Трампа, саммит Россия-США-Украина может состояться скоро.

Также Песков заявил, что Россия не оставит без ответа возможную конфискацию ее замороженных активов на Западе. "Бесследно подобные шаги оставлены не будут", - сказал он журналистам, комментируя сообщения о том, что США предложили странам "большой семерки" приступить к конфискации российских замороженных активов.

"Помимо того, что это существенно подорвет доверие к западной финансовой системе, это еще и, конечно же, будет предметом для действий России по отстаиванию в юридическом плане своих законных прав на свою собственность", - отметил представитель Кремля.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи начал торговую пятидневку снижением к 2800 пунктам. Основными причинами нисходящего движения стали более осторожный, чем ожидалось, шаг ЦБ по снижению ключевой ставки, разворот рубля к укреплению и новые санкционные угрозы Запада. При этом сырьевые активы в основном росли в цене - нефть Brent превысила $67 за баррель, золото подросло до $3719 за унцию (+0,9%).

На мировых рынках наблюдался умеренно позитивный настрой. В США инвесторы ждут снижения процентных ставок по итогам заседания ФРС в среду. В Китае статистика августа по промышленному производству и розничным продажам вышла слабее ожиданий, подтверждая сложности с внутренним спросом. Тем не менее, местные индексы в основном подрастали - встреча официальных лиц США и Китая в Мадриде дает надежды на разрешение торговых противоречий между странами.

Во вторник в еврозоне будет опубликован сентябрьский индекс экономических настроений от ZEW. На российском рынке акционеры Headhunter (SPB: HHR) (MOEX: HHRU) на внеочередном собрании обсудят дивиденды за I полугодие. При сохранении внешней неопределенности краткосрочно возможно продолжение нисходящей коррекции в российских акциях. Прогноз по индексу МосБиржи на 16 сентября - движение в рамках 2750-2850 пунктов, считает Шепелев.

Аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов также отмечает, что инвесторы разочарованы негативными заявлениями ЦБ и снижением ключевой ставки на 1 п.п., до 17%, когда консенсус ожидал снижения до 16%. Ситуацию усугубили комментарии главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции, где было сказано, что рассматривались только два варианта: сохранение или снижение ключевой ставки до 17%. Более важное заседание будет в октябре, когда будут известны параметры госбюджета на следующий год. Если дефицит госбюджета будет выше, чем в базовом сценарии ЦБ на 2026 год (1,5% ВВП, по опросу регулятора), то это ограничит возможность дальнейшего снижения ключевой ставки в этом году, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи опустился к поддержке 2800 пунктов, пробитие которой может привести к снижению до 2735 пунктов, считает Степанов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в начале недели оставался под давлением продаж на фоне отсутствия признаков улучшения геополитического фона.

На нефтяном рынке ближайшие фьючерсы на Brent умеренно растут, продолжая отыгрывать риски снижения поставок из РФ из-за сохранения геополитической напряженности и атак украинских беспилотников. На этой неделе дополнительную поддержку ценам может оказать снижение процентной ставки ФРС и потенциальное ослабление доллара.

Индексы МосБиржи и РТС продолжили отыгрывать пятничные итоги заседания ЦБ РФ, а также заявления Пескова об отсутствии подвижек по совместному саммиту с США и Украиной. В условиях сохранения высокой ключевой ставки фактор промежуточных дивидендов в РФ также не вызывает у инвесторов особого энтузиазма, считает Кожухова.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, после отката индекса МосБиржи ниже важной отметки 2850 пунктов теперь следующей целью снижения может стать район чуть выше 2700 пунктов. Если же и она не устоит, то можно будет сходить еще на 100 пунктов ниже, в район годовых минимумов. Впрочем, это пока маловероятный сценарий, полагает эксперт.

Одной из причин распродаж стали заявления из США о готовности ввести жесткие санкции в отношении России, если все страны НАТО прекратят закупки российской нефти. Судя по поступившим комментариям, к этому многие не готовы, так что ждать рестрикций пока не стоит, и этот фактор должен перестать поддерживать "медведей".

С другой стороны, теперь снизились ожидания по скорости дальнейшего уменьшения ставки. Будет очень хорошо, если регулятор понизит до конца года ее дважды на 1 п.п., так как наблюдаются большие риски для инфляции в оставшееся время года. Прежде всего это падение курса рубля и возможное повышение утилизационного сбора на автомобили, считает Антонов.

Как отмечает инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин, индекс МосБиржи начал новую неделю в минусе на фоне локального укрепления рубля и роста геополитической напряженности. Судя по заявлениям Трампа, его отношение к России ухудшилось, и скоро могут быть введены новые антироссийские санкции США.

В акциях движение после пятничного решения ЦБ было более ощутимым, индекс МосБиржи с пятницы потерял 3,5%. Участники рынка пересматривают ожидания по дальнейшему снижению ставки ЦБ, и это выливается в негативную динамику в котировках бумаг.

Спрос на валюту постепенно увеличивается благодаря восстановлению импорта, поскольку смягчение политики ЦБ усиливает потребительскую и деловую активность, а у экспортеров уменьшается потребность в дополнительной продаже валюты. На этой неделе ожидается статистика по потребительской инфляции и ценам производителей. Банк России выпустит мониторинги отраслевых финансовых показателей и предприятий. Мосбиржа обновит базы расчета индексов МосБиржи и РТС, в них войдут акции "ИКС 5" (MOEX: X5) (MOEX: FIVE), напомнил Бахтин.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (биржи Японии не работали в связи с госпраздником, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi подрос на 0,4%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,2%), но "плюсуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавили 0,2-0,8%) и США (индексы акций к 18:50 МСК выросли на 0,5-0,7% кроме просевшего на 0,1% Dow).

Промышленное производство в Китае в августе увеличилось на 5,2% в годовом выражении, по данным статуправления. Таким образом, рост замедлился с 5,7% в июле. При этом аналитики ожидали усиления темпов подъема до 5,8%, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 3,4% в годовом выражении (в июле - на 3,7%). Эксперты прогнозировали увеличение на 3,8%.

На нефтяном рынке в понедельник цены растут, трейдеры оценивают новые заявления Белого дома относительно санкций против России, а также последствия ударов Украины по объектам российской нефтяной инфраструктуры.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $67,41 за баррель (+0,6% и +0,9% в пятницу), октябрьская цена фьючерса на WTI - $63,25 за баррель (+0,9% и +0,5% в пятницу).

Президент США Дональд Трамп заявил на выходных, что Вашингтон готов пойти на значительные санкции против РФ, если остальные страны НАТО примут равноценные меры, а также откажутся от российской нефти. Кроме того, он назвал недостаточно жесткими ограничения, введенные Европой.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 417 единиц.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в снижении лидировали акции МКПАО "Эталон" (MOEX: ETLN) (-5,8%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-4%), ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (-3,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,3%), ПАО "Европлан" (MOEX: LEAS) (-3,3%), МКПАО "Фикс Прайс" (MOEX: FIXP) (-3,3%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-3,2%).

Выросли бумаги "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+4,8% и +11,6% "префы"), ПАО "Теплант Восток" (MOEX: PRFN) (+4,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,8%), "ОГК-2" (+2,8%, до 0,3982 рубля), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+2,4%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (+2,4%).

Совет директоров ПАО "ОГК-2" рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 0,0598 руб. на акцию, сообщила компания. Дивидендная отсечка установлена на 5 ноября 2025 г. Внеочередное собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов пройдет 17 октября 2025 г. в форме заочного голосования. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет сформирован по состоянию на 23 сентября 2025 г.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 69,27 млрд рублей (из них 7,24 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 6,92 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,17 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).