Акции Норникеля могут быть интересны в случае ослабления рубля - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Норникеля" могут быть интересны в случае ослабления рубля, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Сгласно данным таможенного управления КНР, в текущем году Россия значительно увеличила поставки необработанного никеля в Китай. Россия является одним из крупнейших поставщиков никеля в Китай с долей 37% в поставках за семь месяцев текущего года, при этом ключевым производителем никеля в России выступает компания "Норникель".

"По итогам первого полугодия 2025 года "Норникель" снизил производство никеля на 3,9% г/г, до 86,9 тыс. тонн, что было связано с высокой базой прошлого года, повышением качества производимой продукции, а также временным снижением добычи руды, связанным с постепенным переходом на новое горное оборудование в рамках реализации политики компании по импортозамещению, - пишут эксперты сервиса в комментарии. - Ранее "Норникель" снизил прогноз производства металлов на 2025 год в результате уменьшения производства в первом полугодии и запланированного на второе полугодие проведения ряда крупных ремонтов с целью повышения надежности основного технологического оборудования, а также адаптации к эксплуатации нового импортозамещающего горного оборудования".

Аналитики сервиса сохраняют нейтральный взгляд на компанию - в настоящее время акции "Норникеля" не входят в список их фаворитов, однако могут быть интересны в случае ослабления российской валюты, подчеркивается в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.