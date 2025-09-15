"Финам" повысил прогнозную цену акций AbbVie до $224,2

"Финам" повысил прогнозную цену акций AbbVie со $195,6 до $224,2 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 2,7% и рейтингу "держать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Акции американской биофармкомпании AbbVie с начала года показали рост на 23% с опережением рынка и сектора, позитивной динамике поспособствовали значимые продвижения по части пайплайна и финансовые результаты за второй квартал, уверенно превзошедшие прогнозы, - пишет эксперт. - На наш взгляд, динамичный рост акций за последние месяцы отразил все актуальные драйверы, пока существенного апсайда у AbbVie не видно. Вместе с тем бумага достойна оставаться в инвестиционных портфелях в целях диверсификации".

AbbVie - американская биофармацевтическая компания, разрабатывающая и выпускающая препараты по широкому спектру направлений медицины: иммунология, онкология, неврология, вирусология, офтальмология, эстетическая медицина и гастроэнтерология.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.