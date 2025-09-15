Акции Яндекса - одна из наиболее привлекательных долгосрочных идей в секторе IT и онлайн-сервисов - Freedom Finance Global

Акции МКПАО "Яндекс" являются одной из наиболее привлекательных идей для долгосрочных вложений в секторе IT и онлайн-сервисов, прогнозная стоимость на конец 2025 года составляет 4500-4700 рублей за штуку, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Стабильность дивидендов формирует для инвесторов ощущение предсказуемости, однако снижение скорректированной прибыли эмитента говорит о том, что пространство для роста дивидендов пока ограничено, отмечает эксперт.

Вероятнее всего, по мнению Чернова, до конца 2025 года промежуточные выплаты сохранятся на нынешнем уровне, а вопрос об их увеличении вернется в повестку лишь при улучшении ключевых финансовых показателей эмитента.

"Мы считаем "Яндекс" одной из наиболее привлекательных идей для долгосрочных вложений в секторе IT и онлайн-сервисов. Компания демонстрирует устойчивый рост в операционных сегментах, сохраняя дивидендные выплаты, - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре. - Наш целевой диапазон по акции на конец 2025 года - 4500-4700 руб. при текущем уровне 4159 руб. Таким образом, потенциал роста составляет 8-13%. Его реализация возможна при продолжении стабилизации бизнеса и сохранении дивидендной доходности, а также дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики ЦБ РФ".

