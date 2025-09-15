"Финам" понизил рейтинг бумаг Alibaba до "держать"

"Финам" понизил рейтинг ADS Alibaba Group Holding (торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже) с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $155 за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Также понижен рейтинг акций эмитента (торгуются на Гонконгской фондовой бирже), каждая из которых эквивалентна 1/8 ADS, с "покупать" до "держать", прогнозная стоимость при этом сохранена на уровне 150,6 гонконгского доллара (HKD) за штуку, указывает эксперт.

"Бумаги эмитента с конца августа взлетели почти на 35% на фоне сообщений СМИ о планах компании замещать чипы NVIDIA Corp. чипами собственного производства для обучения ИИ-моделей. Такие планы, безусловно, являются позитивом для инвестиционного кейса компании, однако производство собственных чипов может потребовать значительных инвестиций и уже сейчас конкуренцию Alibaba составляет Baidu Inc., - пишет Кауфман в обзоре. - Кроме того, основной бизнес компании показывает относительно слабую динамику EBITDA и прибыли, а после роста цены акций оценка по мультипликаторам выглядит уже не такой низкой".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.