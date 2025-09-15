Ожидания высоких дивидендов могут стабилизировать бумаги МТС - "Велес Капитал"

Ожидания высоких дивидендов могут стабилизировать котировки бумаг "МТС" в среднесрочной перспективе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Акции эмитента чувствовали себя "лучше рынка" после снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 17% годовых, что сократит стоимость обслуживания долга компании. Однако при отсутствии общерыночных позитивных драйверов в ближайшие недели у них может не оказаться достаточно причин для роста. В среднесрочном периоде бумаги может поддерживать сохранение перспективы выплаты высоких дивидендов", - пишет эксперт в комментарии.

"С технической точки зрения сигналы по бумагам МТС несколько ухудшились. Гистограмма и линии MACD говорят об умеренно негативных краткосрочных настроениях и стабильности среднесрочных. Котировки пытаются устоять выше важной краткосрочной поддержки 211 руб.: падение ниже может ускорить продажи вплоть до возвращения акций к годовому минимуму 188,70 руб., - указывает Кожухова. - Важное краткосрочное сопротивление в то же время расположено у 228 руб.: стабилизация выше может предвещать движение к годовому максимуму 239,35 руб."

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.