Бюджетная политика существенно повлияет на решение ЦБ по ставке в октябре - Райффайзенбанк

Бюджетная политика существенно повлияет на решение ЦБ РФ по ставке в октябре, считают аналитики Райффайзенбанка.

В пятницу ЦБ принял решение понизить ключевую ставку на 100 б.п., до 17%. Эксперты подчеркивают, что, хотя сам сигнал на будущее был сохранен ("дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий"), тональность пресс-релиза в целом воспринимается жестче.

"Среди ключевых факторов риска, которые упомянул ЦБ, стоит отметить ситуацию с бюджетной политико, - пишут эксперты в комментарии. - Мы полагаем, что она существенно повлияет на решение регулятора в октябре (уже будут опубликованы обновленные параметры бюджета). По нашим оценкам, дефицит бюджета должен заметно расшириться (но примерно в объемах аналогичного пересмотра прошлого года, +1,2 трлн руб., до ~5 трлн руб. по итогам года, см. наш обзор от 12 сентября). На наш взгляд, реализация такого сценария позволит регулятору продолжить смягчение до 15-16% до конца года".

Ослабление курса рубля в целом ожидаемо регулятором, т.к., по его оценкам, является следствием смягчения денежно-кредитных условий. Тем не менее, дальнейшее ослабление, по мнению стратегов Райффайзенбанка, также может создать препятствия для снижения ключевой ставки. Они ожидают, что если инфляция будет идти вблизи нижней границы прогнозного диапазона регулятора (6% г./г. на конец 2025 года), то ЦБ продолжит смягчение политики даже при ослаблении курса рубля.

