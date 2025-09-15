"БКС МИ" сохраняет "позитивную" оценку перспектив акций Ozon

"БКС Мир инвестиций" сохраняет "позитивную" оценку акций Ozon, говорится в обзоре инвесткомпании.

Ozon 12 сентября сообщил, что подал заявление о делистинге своих депозитарных расписок с биржи Астаны. Последний день торгов - 30 сентября, а само решение о делистинге, как ожидается, вступит в силу 27 октября.

"У нас "позитивный" взгляд на акции Ozon, от которой мы ждем продолжения роста оборота выше рынка при улучшении рентабельности в 2025 году, - пишут аналитики Артем Перминов и Андрей Шаров. - Даже с учетом наших текущих, вероятно, консервативных ожиданий, акции торгуются по 9,2x EV/EBITDA, на базе нашего прогноза EBITDA на 2025 год, и 7х по 2026 году, что привлекательно для компании, только в последние годы вышедшей на положительную EBITDA".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.