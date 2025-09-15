Высоки риски ухода индекса RGBI в диапазон 118-119 пунктов - ПСБ

Высоки риски ухода индекса RGBI в диапазон 118-119 пунктов в начале текущей недели, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"На заседании в пятницу ЦБ принял решение в пользу более плавной траектории нормализации ДКП, что способствовало снижению котировок ОФЗ, - отмечает эксперт в комментарии. - Ставка была снижена на 100 б.п. (до 17%), тогда как в рамках консенсус-прогноза аналитиков ожидалось снижение до 16%. Вместе с тем, изменение краткосрочной траектории снижения ставки пока не затрагивает среднесрочные и долгосрочные ожидания - мы сохраняем наш прогноз по ключевой ставке на конец года (15%) и по итогам 2026 года (12%)".

Индекс RGBI завершил прошлую неделю коррекцией, опустившись под уровень 120 пунктов. На текущей неделе умеренное давление на котировки госбумаг,по мнению Грицкевича, сохранится - присутствуют риски ухода индекса в диапазон 118-119 пунктов. Долгосрочный взгляд (на 1,0-1,5 года) аналитика на рынок остается позитивным.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.