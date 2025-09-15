Индекс Мосбиржи может перейти к проторговке диапазона 2800-2850п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может перейти к консолидации в диапазоне 2800-2850 пунктов на торгах в понедельник, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Участники торгов продолжат осмысливать итоги заседания Банка России и новостной фон по геополитике, чуть улучшившийся за выходные, отмечает эксперт в комментарии.

"Ждем ослабления инерции к снижению котировок - отмечаем как локальную перепроданность ряда "фишек", так и то, что пятничное решение ЦБ не дает весомых оснований рынку корректировать среднесрочную траекторию снижения ставок и ожидания по ставке на конец года,- пишет Локтюхов. - Поэтому рассчитываем, что индекс Мосбиржи в начале попытается перейти к консолидации в диапазоне 2800-2850 пунктов и в отсутствие негативных новостных вводных найти здесь опору. Если индекс не удержит эту зону, то техническая картина по рынку заметно ухудшится".

