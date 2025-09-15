Рынок акций РФ готов к техническому снижению - "Алор Брокер"

Российский рынок акций готов к техническому снижению, следующая цель - район чуть выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, говорится в материале руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Решение Банка России снизить ключевую ставку всего на 1 п.п. вызвало разочарование у инвесторов. В аутсайдерах закономерно были акции самых закредитованных эмитентов и девелоперов. Мы по-прежнему не рекомендуем набирать их в среднесрочные портфели из-за фундаментальной непривлекательности", - отмечает эксперт.

Таким образом, констатирует Антонов, вторую неделю сентября рынок завершил ниже важной отметки в 2850 пунктов по индексу Мосбиржи. В понедельник утром распродажи продолжаются, но пока малыми темпами, указывает он.

"Теперь явно проглядывается следующая цель снижения - район чуть выше 2700 пунктов. Если же и она не устоит, то можно будет сходить еще на 100 пунктов ниже, в район годовых минимумов. Впрочем, это маловероятный сценарий", - пишет Антонов в обзоре инвесткомпании.

Также аналитик указывает, что одной из причин распродаж стали заявления из США о готовности ввести жесткие санкции в отношении России, если все страны НАТО прекратят закупки российской нефти. "Судя по поступившим комментариям, к этому многие не готовы, так что ждать рестрикций пока не стоит, и этот фактор должен перестать поддерживать "медведей", - отмечает эксперт.

С другой стороны, обращает внимание он, теперь снизились ожидания по скорости дальнейшего уменьшения ключевой ставки ЦБ РФ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.