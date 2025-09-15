Индексы Dow Jones и S&P 500 снизились в пятницу, Nasdaq вырос до рекорда. Фондовые индексы Азии меняются без единой динамики в понедельник. Нефть умеренно дорожает в понедельник утром, Brent торгуется у $67,35 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили с разнонаправленными изменениями торги в пятницу, трейдеры заняли выжидательную позицию перед заседанием Федеральной резервной системы, которое состоится на следующей неделе.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,59% и составил 45834,22 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 0,05% - до 6584,29 пункта.

Тем временем Nasdaq Composite прибавил 0,44% и составил 22141,1 пункта, что является историческим максимумом для индикатора.

За минувшую неделю S&P 500 повысился на 1,6%, Dow Jones - почти на 1%, Nasdaq - на 2%.

В последнее время рынки получили целый ряд статданных, указавших на сдержанную инфляцию и ослабление рынка труда в США. Все это повысило вероятность снижения процентной ставки Федрезервом на ближайшем заседании, причем некоторые аналитики допускают, что оно может составить сразу 50 базисных пунктов.

В пятницу стало известно, что предварительное значение индекса потребительского доверия в США, рассчитываемого Мичиганским университетом, в сентябре опустилось до 55,4 пункта по сравнению с 58,2 пункта в прошлом месяце. Это минимум с мая текущего года. Эксперты в среднем ожидали снижения до 58 пунктов, по данным Trading Economics.

Аналитики Morgan Stanley (SPB: MS) на фоне таких данных скорректировали прогноз относительно дальнейших изменений процентной ставки ФРС и теперь ожидают, что она будет снижена на 100 базисных пунктов до конца января следующего года.

"По-настоящему важных данных до следующей среды не будет, поэтому рынок занял выжидательную позицию", - отметил инвестиционный стратег CFRA Research Сэм Стовалл.

Акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) выросли на 1,8%. Как сообщалось, Европейская комиссия приняла предложения компании, сделанные с целью устранить опасения регулятора в отношении возможных нарушений правил конкуренции. Таким образом, в ближайшее время Microsoft избежит рисков значительных штрафов.

Цена бумаг Tesla (SPB: TSLA) подскочила на 7,4% после того, как председатель совета директоров компании Робин Денхольм отвергла предположения, что политическая деятельность CEO и основателя компании Илона Маска негативно сказалась на продажах электромобилей.

Котировки бумаг Warner Bros. Discovery выросли на 16,7%, Paramount Skydance - на 7,6% после резкого скачка по итогам предыдущей сессии, вызванного слухами о возможном слиянии этих медиакомпаний.

Как написала The Wall Street Journal, идею покупки Warner Bros. Discovery поддерживает семья Эллисонов, в которую входят глава Skydance Дэвид Эллисон и его отец, миллиардер и соучредитель Oracle Ларри Эллисон. Состояние Ларри Эллисона за неделю подскочило почти на $100 млрд благодаря сильному квартальному отчету его компании.

Стоимость бумаг Adobe Inc. снизилась на 0,3%, хотя крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений в третьем квартале 2025 финансового года увеличил чистую прибыль на 5,2%, а также повысил годовой прогноз выручки.

Капитализация Super Micro Computer выросла на 2,4% на сообщении о начале массовых поставок вычислительных систем Blackwell Ultra на чипах Nvidia.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют разнонаправленные изменения.

Биржи Японии не работают в связи с государственным праздником.

Промышленное производство в Китае в августе увеличилось на 5,2% в годовом выражении, по данным статуправления. Таким образом, рост замедлился с 5,7% в июле. При этом аналитики ожидали усиления темпов подъема до 5,8%, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 3,4% в годовом выражении (в июле - на 3,7%). Эксперты прогнозировали увеличение на 3,8%.

Значение китайского индекса Shanghai Composite к 8:24 МСК уменьшилось на 0,04%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%.

Лидерами роста котировок среди компонентов Hang Seng выступают акции биотехнологической компании Wuxi Biologics, подорожавшие на 6,4%, а также автопроизводителей Li Auto (SPB: LI) и BYD - на 4,7% и 4,4% соответственно.

Котировки бумаг выпускающей бутилированную воду Nongfu Spring повышаются на 3,4%, ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2,6% и 0,3% соответственно, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 1,8%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,5%.

В то же время стоимость акций производителя игрушек Pop Mart International Group упала на 6% после того, как аналитики JPMorgan Chase ухудшили рекомендацию для них до "нейтрального уровня" с "выше рынка" из-за слишком сильного роста за последнее время.

Также снизилась цена бумаг девелоперов Longfor и China Resources Land - на 3,3% и 3,1% соответственно, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,1%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:19 МСК увеличился на 0,4% и в очередной раз обновил рекорд. Он растет девятую сессию подряд.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics повысились на 2%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 1,7%, сталелитейной Posco - на 0,2%.

При этом стоимость бумаг автомобильной Hyundai Motor уменьшилась на 3,8%, авиаперевозчика Korea Air Lines- на 1,2%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,3%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 0,2% и 0,04% соответственно.

Лидером снижения являются акции золотодобывающих Evolution Mining (-5,6%) и Capricorn Metals (-4,4%).

Также подешевели бумаги банков: ANZ - на 0,8%, Macquarie и Commonwealth Bank of Australia - на 0,9%. Акции других представителей отрасли Westpac Banking и National Australia Bank прибавили в цене соответственно 0,7% и 1,2%.

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в понедельник после роста по итогам прошлой недели.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:18 мск поднимается на $0,36 (0,54%), до $67,35 за баррель. В прошлую пятницу контракт подорожал на $0,62 (0,93%), до $66,99 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,36 (0,57%), до $63,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,32 (0,51%), до $62,69 за баррель.

Обе марки за минувшую неделю подорожали более чем на 1%.

Участники рынка следят за новостями об ударах украинских дронов по объектам российской нефтяной инфраструктуры, в том числе по крупным НПЗ и экспортным терминалам.

"Атаки на российскую энергетическую инфраструктуру могут сократить экспорт российской нефти и продуктов нефтепереработки", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Аналитик компании IG Тони Сикамор указал, что, если Украина продолжит атаковать российскую экспортную инфраструктуру, прогнозы мировых цен на нефть будут повышены.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 417 единиц. Число газовых буровых не изменилось и составило 118 единиц.