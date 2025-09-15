.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Nasdaq вырос до рекорда
.
ГЛАВНОЕ
Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
Во 2-м квартале экономика РФ не вошла в техническую рецессию - ЦБ
ВВП РФ во 2-м квартале, по оценкам ЦБ, продемонстрировал сезонно очищенный рост, поэтому экономика не вошла в техническую рецессию, а есть охлаждение, внутренний спрос также во 2-м квартале демонстрировал рост, экономика продолжила расти умеренными...
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ во 2-м квартале на уровне 1,1%
Рост ВВП РФ во 2-м квартале 2025 года составил 1,1% в годовом выражении после роста на 1,4% в 1-м квартале, опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат) первую оценку этого показателя за второй квартал. Таким образом, Росстат подтвердил...
 
Иностранные компании регистрируют товарные знаки в РФ
Ушедшие из России после 2022 года иностранные компании продолжают регистрировать в Роспатенте товарные знаки. Очередные заявки на днях подали бренды Zara и Uniqlo. До этого, в апреле, патентное ведомство зарегистрировало товарные знаки Hyundai, Kia,...
 
15 сентября 2025 года 09:10

Nasdaq вырос до рекорда

Индексы Dow Jones и S&P 500 снизились в пятницу, Nasdaq вырос до рекорда. Фондовые индексы Азии меняются без единой динамики в понедельник. Нефть умеренно дорожает в понедельник утром, Brent торгуется у $67,35 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили с разнонаправленными изменениями торги в пятницу, трейдеры заняли выжидательную позицию перед заседанием Федеральной резервной системы, которое состоится на следующей неделе.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,59% и составил 45834,22 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 0,05% - до 6584,29 пункта.

Тем временем Nasdaq Composite прибавил 0,44% и составил 22141,1 пункта, что является историческим максимумом для индикатора.

За минувшую неделю S&P 500 повысился на 1,6%, Dow Jones - почти на 1%, Nasdaq - на 2%.

В последнее время рынки получили целый ряд статданных, указавших на сдержанную инфляцию и ослабление рынка труда в США. Все это повысило вероятность снижения процентной ставки Федрезервом на ближайшем заседании, причем некоторые аналитики допускают, что оно может составить сразу 50 базисных пунктов.

В пятницу стало известно, что предварительное значение индекса потребительского доверия в США, рассчитываемого Мичиганским университетом, в сентябре опустилось до 55,4 пункта по сравнению с 58,2 пункта в прошлом месяце. Это минимум с мая текущего года. Эксперты в среднем ожидали снижения до 58 пунктов, по данным Trading Economics.

Аналитики Morgan Stanley (SPB: MS) на фоне таких данных скорректировали прогноз относительно дальнейших изменений процентной ставки ФРС и теперь ожидают, что она будет снижена на 100 базисных пунктов до конца января следующего года.

"По-настоящему важных данных до следующей среды не будет, поэтому рынок занял выжидательную позицию", - отметил инвестиционный стратег CFRA Research Сэм Стовалл.

Акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT) выросли на 1,8%. Как сообщалось, Европейская комиссия приняла предложения компании, сделанные с целью устранить опасения регулятора в отношении возможных нарушений правил конкуренции. Таким образом, в ближайшее время Microsoft избежит рисков значительных штрафов.

Цена бумаг Tesla (SPB: TSLA) подскочила на 7,4% после того, как председатель совета директоров компании Робин Денхольм отвергла предположения, что политическая деятельность CEO и основателя компании Илона Маска негативно сказалась на продажах электромобилей.

Котировки бумаг Warner Bros. Discovery выросли на 16,7%, Paramount Skydance - на 7,6% после резкого скачка по итогам предыдущей сессии, вызванного слухами о возможном слиянии этих медиакомпаний.

Как написала The Wall Street Journal, идею покупки Warner Bros. Discovery поддерживает семья Эллисонов, в которую входят глава Skydance Дэвид Эллисон и его отец, миллиардер и соучредитель Oracle Ларри Эллисон. Состояние Ларри Эллисона за неделю подскочило почти на $100 млрд благодаря сильному квартальному отчету его компании.

Стоимость бумаг Adobe Inc. снизилась на 0,3%, хотя крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений в третьем квартале 2025 финансового года увеличил чистую прибыль на 5,2%, а также повысил годовой прогноз выручки.

Капитализация Super Micro Computer выросла на 2,4% на сообщении о начале массовых поставок вычислительных систем Blackwell Ultra на чипах Nvidia.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник демонстрируют разнонаправленные изменения.

Биржи Японии не работают в связи с государственным праздником.

Промышленное производство в Китае в августе увеличилось на 5,2% в годовом выражении, по данным статуправления. Таким образом, рост замедлился с 5,7% в июле. При этом аналитики ожидали усиления темпов подъема до 5,8%, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 3,4% в годовом выражении (в июле - на 3,7%). Эксперты прогнозировали увеличение на 3,8%.

Значение китайского индекса Shanghai Composite к 8:24 МСК уменьшилось на 0,04%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%.

Лидерами роста котировок среди компонентов Hang Seng выступают акции биотехнологической компании Wuxi Biologics, подорожавшие на 6,4%, а также автопроизводителей Li Auto (SPB: LI) и BYD - на 4,7% и 4,4% соответственно.

Котировки бумаг выпускающей бутилированную воду Nongfu Spring повышаются на 3,4%, ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 2,6% и 0,3% соответственно, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 1,8%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,5%.

В то же время стоимость акций производителя игрушек Pop Mart International Group упала на 6% после того, как аналитики JPMorgan Chase ухудшили рекомендацию для них до "нейтрального уровня" с "выше рынка" из-за слишком сильного роста за последнее время.

Также снизилась цена бумаг девелоперов Longfor и China Resources Land - на 3,3% и 3,1% соответственно, интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,1%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:19 МСК увеличился на 0,4% и в очередной раз обновил рекорд. Он растет девятую сессию подряд.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics повысились на 2%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 1,7%, сталелитейной Posco - на 0,2%.

При этом стоимость бумаг автомобильной Hyundai Motor уменьшилась на 3,8%, авиаперевозчика Korea Air Lines- на 1,2%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,3%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 0,2% и 0,04% соответственно.

Лидером снижения являются акции золотодобывающих Evolution Mining (-5,6%) и Capricorn Metals (-4,4%).

Также подешевели бумаги банков: ANZ - на 0,8%, Macquarie и Commonwealth Bank of Australia - на 0,9%. Акции других представителей отрасли Westpac Banking и National Australia Bank прибавили в цене соответственно 0,7% и 1,2%.

Цены на нефть умеренно поднимаются утром в понедельник после роста по итогам прошлой недели.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:18 мск поднимается на $0,36 (0,54%), до $67,35 за баррель. В прошлую пятницу контракт подорожал на $0,62 (0,93%), до $66,99 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,36 (0,57%), до $63,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,32 (0,51%), до $62,69 за баррель.

Обе марки за минувшую неделю подорожали более чем на 1%.

Участники рынка следят за новостями об ударах украинских дронов по объектам российской нефтяной инфраструктуры, в том числе по крупным НПЗ и экспортным терминалам.

"Атаки на российскую энергетическую инфраструктуру могут сократить экспорт российской нефти и продуктов нефтепереработки", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Аналитик компании IG Тони Сикамор указал, что, если Украина продолжит атаковать российскую экспортную инфраструктуру, прогнозы мировых цен на нефть будут повышены.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и достигло 417 единиц. Число газовых буровых не изменилось и составило 118 единиц.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 сентября 2025 года 19:50
Рынок акций РФ начал неделю со снижения, но удержался выше 2800п по индексу МосБиржи
Москва. 15 сентября. Рынок акций РФ начал неделю со снижения, которое вечером было сглажено за счет закрытия игроками части коротких позиций после распродаж на умеренном смягчении монетарной политики ЦБ РФ, на фоне рисков новых антироссийских санкций Запада и сохраняющейся геополитической напряженности, сдерживающим фактором выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent подрос к $67,4 за баррель). Индекс МосБиржи в течение торгов опускался к 2800 пунктам (минимум с 6 августа), но к закрытию отскочил в район 2810 пунктов.    читать дальше
.
15 сентября 2025 года 19:40
Рубль в понедельник заметно укрепился в паре с юанем, продолжил отыгрывать решение Банка России по ставке
Москва. 15 сентября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль вырос благодаря пятничному решению Банка России по ключевой ставке, скорректировался вверх после падения в течение значительной части прошлой недели.    читать дальше
.
15 сентября 2025 года 19:02
Акции Норникеля могут быть интересны в случае ослабления рубля - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Норникеля" могут быть интересны в случае ослабления рубля, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Сгласно данным таможенного управления КНР, в текущем году Россия значительно увеличила поставки необработанного никеля в Китай. Россия является одним из крупнейших поставщиков...    читать дальше
.
15 сентября 2025 года 18:40
"Финам" повысил прогнозную цену акций AbbVie до $224,2
"Финам" повысил прогнозную цену акций AbbVie со $195,6 до $224,2 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 2,7% и рейтингу "держать", сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Акции американской биофармкомпании AbbVie с начала...    читать дальше
.
15 сентября 2025 года 18:01
Акции Яндекса - одна из наиболее привлекательных долгосрочных идей в секторе IT и онлайн-сервисов - Freedom Finance Global
Акции МКПАО "Яндекс" являются одной из наиболее привлекательных идей для долгосрочных вложений в секторе IT и онлайн-сервисов, прогнозная стоимость на конец 2025 года составляет 4500-4700 рублей за штуку, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Стабильность дивидендов формирует...    читать дальше
.
15 сентября 2025 года 17:29
"Финам" понизил рейтинг бумаг Alibaba до "держать"
"Финам" понизил рейтинг ADS Alibaba Group Holding (торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже) с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $155 за штуку, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. Также понижен рейтинг акций эмитента (торгуются на Гонконгской...    читать дальше
.
15 сентября 2025 года 16:53
Альфа-банк сохраняет прогноз ставки ЦБ РФ на уровне 15% на конец 2025г
Альфа-банк пока сохраняет прогноз ключевой ставки Банка России на уровне 15% годовых на конец 2025 года, сообщается в материале главного экономиста Натальи Орловой и экономиста Валерии Кобяк. "Умеренное понижение ставки до 17% в сентябре говорит в пользу наших осторожных ожиданий ставки на уровне...    читать дальше
.
15 сентября 2025 года 16:24
"Финам" понизил рейтинг акций Oracle до "продавать"
"Финам" понизил рейтинг акций Oracle Corp. с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $224 за штуку, что предполагает потенциал снижения 27%, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "Эмитент представил отчет за 1К26 ф.г., где не оправдал ожиданий, но...    читать дальше
.
15 сентября 2025 года 15:52
ФРС может снизить базовую ставку на 25-50 б.п. в сентябре - Freedom Finance Global
ФРС США может понизить базовую процентную ставку на 25-50 базисных пунктов (б.п.), до 4-4,25%, по итогам заседания в среду, 17 сентября 2025 года, считает аналитик Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе. "На такой же исход нас ориентирует рынок фьючерсов на ставку, указывающий на 89%-ю вероятность...    читать дальше
.
15 сентября 2025 года 15:30
Рубль днем уверенно повышается в паре с юанем, продолжая отыгрывать решение Банка России по ставке
Москва. 15 сентября. Китайский юань дешевеет на Московской бирже днем в понедельник. Рубль продолжает укрепляться на решении Банка России по ключевой ставке, корректируясь вверх после падения в течение значительной части прошлой недели.    читать дальше
.
15 сентября 2025 года 15:24
Ожидания высоких дивидендов могут стабилизировать бумаги МТС - "Велес Капитал"
Ожидания высоких дивидендов могут стабилизировать котировки бумаг "МТС" в среднесрочной перспективе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Акции эмитента чувствовали себя "лучше рынка" после снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 17% годовых, что сократит стоимость...    читать дальше
.
15 сентября 2025 года 15:02
Акции HeadHunter, X5 и Самолета будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции HeadHunter, ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) и ГК "Самолет" будут интересны на текущей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Василий Буянов. "После восходящего тренда, который сформировался в июне этого года, акции "Хэдхантера" торгуются в боковике уже более одного месяца, - отмечает...    читать дальше
.
15 сентября 2025 года 14:34
"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Совкомбанка с целью 14,2 руб
"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Совкомбанка с целью 14,2 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 3,13%, стоп-приказ: 15,14 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. По мнению аналитиков, банк...    читать дальше
.
15 сентября 2025 года 14:03
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6550-6620п в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6550-6620 пунктов в понедельник, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как нейтральный при умеренной волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Жанайдар Зулпайдар. "Ускорение роста S&P 500 приводит к ликвидации...    читать дальше
.
15 сентября 2025 года 13:31
Геополитические риски удерживают Brent выше $65 за баррель - Freedom Finance Global
Геополитические риски удерживают Brent выше $65 за баррель, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. С начала торгов 15 сентября нефть марки Brent подорожала примерно на 0,54%, достигнув $67,32 за баррель, а WTI на 0,51%, до $63,01. По мнению эксперта, это...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.