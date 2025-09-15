Цены рублевых корпбондов в понедельник могут снизиться, отыгрывая "жесткие" итоги заседания ЦБ

Москва. 15 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник могут умеренно снизиться, отыгрывая как более "жесткие", чем ожидал рынок, решения ЦБ РФ на сентябрьском заседании регулятора, так и сохраняющиеся геополитические и санкционные риски, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Центральным событием 12 сентября для всех секторов российского финансового рынка стало заседание Банка России, на котором ключевая ставка была снижена лишь на 1 процентный пункт - до 17% годовых. Большинство экспертов и аналитиков перед заседанием регулятора ожидали, что ключевая ставка будет снижена на 200 базисных пунктов (до 16% годовых); лишь небольшая часть экономистов прогнозировало меньший шаг снижения в 100 базисных пунктов.

Проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ставке. Основные проинфляционные риски, по мнению ЦБ, связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли. Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Значимым фактором неопределенности остается геополитическая напряженность, отметил ЦБ. Дезинфляционные риски при этом связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу ЦБ РФ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - указывает регулятор.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не может сказать, готова ли теперь Россия к урегулированию кризиса на Украине. "Сейчас президент Украины Владимир Зеленский хочет этого, а президент России Владимир Путин - неясно, хочет ли", - сказал он в интервью Fox News. При этом Трамп уточнил, что ранее ситуация была противоположной. Он также сказал, что его терпение по отношению к РФ в связи с ситуацией на Украине "как будто иссякает и иссякает быстро".

Санкции против банков и торговые пошлины могут быть введены США в отношении России, заявил Трамп. "Мы собираемся ввести очень жесткие санкции, нацеленные на банки, а также нанести удар по нефти и (торговым) тарифам", - сказал Трамп в пятницу в эфире телеканала Fox News. Он напомнил, что ранее ввел повышенные торговые пошлины в отношении Индии. "Но Индия была нашим крупнейшим партнером", - подчеркнул президент США.

Кроме того, президент США Трамп в субботу заявил, что Вашингтон пойдет на значительные санкции против РФ, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти. "Я готов на крупные санкции против России, когда все государства НАТО согласятся на такое и поступят так же и когда все государства НАТО прекратят покупать нефть у России", - написал президент в соцсети Truth Social.

По его словам, закупки нефти у РФ ослабляют переговорную позицию альянса по отношению к РФ. Кроме того, Трамп заверил, что урегулировать кризис на Украине также позволят высокие пошлины на импорт КНР. "Я верю, что шаги с пошлинами плюс введение всем НАТО пошлин в 50-100% в отношении Китая - их полностью отменят после конца войны России и Украины - окажут огромную помощь в завершении этой смертоносной, но нелепой войны", - отметил он.

На обломках, найденных в Польше беспилотников после инцидента, произошедшего в ночь на 10 сентября, не обнаружено следов взрывчатых веществ, сообщил в воскресенье в интервью The Guardian глава польского МИД Радослав Сикорский. "Хотя беспилотники, использованные во время вторжения, были способны нести боеприпасы, те, что достигли Польши, не были оснащены взрывчаткой", - сказал Сикорский.

Он отверг предположения о том, что польские ПВО не были готовы к вторжению, учитывая тот факт, что некоторые беспилотники пролетели сотни миль вглубь польской территории и что, согласно отчетам, только три или четыре из примерно 19 были сбиты, сообщает издание. "Беспилотники не достигли целей, был причинен незначительный ущерб имуществу, никто не пострадал. Если бы это произошло на Украине, по украинским меркам, это было бы стопроцентным успехом", - заявил глава МИД Польши.

Американские фондовые индексы завершили с разнонаправленными изменениями торги в пятницу, трейдеры заняли выжидательную позицию перед заседанием Федеральной резервной системы, которое состоится на этой неделе. За минувшую неделю S&P 500 повысился на 1,6%, Dow Jones - почти на 1%, Nasdaq - на 2%. В последнее время рынки получили целый ряд статданных, указавших на сдержанную инфляцию и ослабление рынка труда в США. Все это повысило вероятность снижения процентной ставки Федрезервом на ближайшем заседании, причем некоторые аналитики допускают, что оно может составить сразу 50 базисных пунктов.

В пятницу стало известно, что предварительное значение индекса потребительского доверия в США, рассчитываемого Мичиганским университетом, в сентябре опустилось до 55,4 пункта по сравнению с 58,2 пункта в прошлом месяце. Это минимум с мая текущего года. Эксперты в среднем ожидали снижения до 58 пунктов. Аналитики Morgan Stanley (SPB: MS) на фоне таких данных скорректировали прогноз относительно дальнейших изменений процентной ставки ФРС и теперь ожидают, что она будет снижена на 100 базисных пунктов до конца января следующего года.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник демонстрируют разнонаправленные изменения. Биржи Японии не работают в связи с государственным праздником. Значение китайского индекса Shanghai Composite к 8:24 МСК уменьшилось на 0,04%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:19 МСК увеличился на 0,4% и в очередной раз обновил рекорд. Он растет девятую сессию подряд. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,3%.

Мировые цены на нефть умеренно поднимаются утром в понедельник после роста по итогам прошлой недели. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск выросла на 0,67%, до $67,44 за баррель. В прошлую пятницу контракт подорожал на 0,93%, до $66,99 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 0,72%, до $63,14 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,51%, до $62,69 за баррель. Обе марки за минувшую неделю подорожали более чем на 1%.

Участники рынка следят за новостями об ударах украинских дронов по объектам российской нефтяной инфраструктуры, в том числе по крупным НПЗ и экспортным терминалам. "Атаки на российскую энергетическую инфраструктуру могут сократить экспорт российской нефти и продуктов нефтепереработки", - отметил аналитик UBS Джованни Стауново. Аналитик компании IG Тони Сикамор указал, что, если Украина продолжит атаковать российскую экспортную инфраструктуру, прогнозы мировых цен на нефть будут повышены.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,4 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 27,187 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,497 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 сентября снизился на 0,08% и составил 118,25 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,05%, опустившись до 1162,63 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-14" (+0,45%), "РЖД-001P-06R" (+0,44%) и "АФК Система-1P-21" (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (-1,87%), "Транснефть-001P-08" (-0,69%) и "РЖД-28" (-0,39%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Кокс" (MOEX: KSGR) увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-06 с офертой через 2 года с 1 млрд рублей до 1,5 млрд рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 20,5% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 22,54% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 11 сентября. Техразмещение запланировано на 16 сентября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Квазар лизинг" 16 сентября начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 25% годовых до погашения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,778% от номинала будет погашаться ежемесячно.

ПАО "Новабев групп" (MOEX: BELU) увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 003Р-01 с 3 млрд рублей до 7 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 12 сентября. Финальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 14,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 50% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплат 30-го и 36-го купонов, в результате индикативная дюрация составит около 2,2 года. Техразмещение запланировано на 22 сентября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Татнефтехим" установило ставки 25-30-го купонов 5-летних облигаций серии 001-P-01 объемом 300 млн рублей на уровне 21,5% годовых. Компания завершила размещение выпуска в декабре 2021 года по ставке 11% годовых. В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 600 млн рублей.

ООО "Городской супермаркет" (операционная компания сети "Азбука вкуса") установило ставку 26-27 купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 0,1% годовых. Эмитент разместил 10-летний выпуск объемом 3,5 млрд рублей в июне 2019 года. Купоны квартальные.