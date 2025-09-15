Предпосылок для глубокой коррекции на рынке акций РФ пока нет - "Цифра брокер"

Очевидных предпосылок для глубокой коррекции на российском рынке акций в настоящее время нет, при этом потенциал восстановления все же ограничен, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Перспективы российского фондового рынка вряд ли сильно ухудшились после сентябрьского заседания Банка России, для глубокой коррекции на данном этапе не просматривается очевидных предпосылок, учитывая привлекательную оценку акций на основе оценочных мультипликаторов и высокую дивидендную доходность отдельных эмитентов, считают эксперты.

С другой стороны, отмечают они, на более устойчивое восстановление фондовых индексов рассчитывать пока не приходится, принимая во внимание, что более высокие ставки в экономике будут сохраняться в течение более длительного времени, чем можно было ожидать. "Это окажет сдерживающее влияние на потенциал рыночного восстановления, который с технической точки зрения ограничивается уровнем 2875 пунктов по индексу Мосбиржи, где проходит сопротивление в виде 50-дневного скользящего среднего", - пишут аналитики инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.