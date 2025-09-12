Рынок акций РФ на неделе снизился из-за санкционных рисков и умеренного смягчения ДКП ЦБ РФ

Рынок акций РФ во вторую неделю сентября снизился из-за геополитической напряженности, рисков антироссийских санкций Запада и решения Банка России снизить ключевую ставку всего на 1 процентный пункт (до 17% годовых). Локальную поддержку рынку на неделе оказала подросшая нефть. Индекс МосБиржи откатился в район 2840 пунктов, а индекс РТС из-за ослабления рубля упал к уровню конца июля.

В период с 8 по 12 сентября индекс МосБиржи просел на 2,1% и составил 2839,73 пункта, индекс РТС потерял 5,4% и достиг 1060,18 пункта. Ноябрьский фьючерс на нефть Brent подрос на 2,7%, до $67,43 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю вырос на 2,82 рубля, до 84,3798 руб./$1.

Рынок акций РФ начал неделю с роста на ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ РФ и на фоне подорожавшей нефти (фьючерс на Brent превысил $66 за баррель), сдерживающим покупателей фактором выступали риски введения Западом новых антироссийских санкций. Индекс МосБиржи превысил 2920 пунктов на фоне ослабления рубля, лидерами роста выступили акции "Норникеля" (+3%), ПАО "Полюс" (+2,4%) и "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,8%).

Президент США Дональд Трамп заявил 7 сентября, что готов пойти на введение второй фазы ограничительных мер против России. Первой фазой антироссийских мер Трамп считает дополнительные пошлины, введенные против Индии. Вашингтон мотивировал эти меры тем, что Дели покупает нефть из России.

Также Трамп заявил, что в ближайшие несколько дней намерен провести разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что "не в восторге" от ситуации, связанной с Украиной, однако, по его мнению, ситуация будет урегулирована.

Президент США также заявил, что некоторые лидеры ЕС посетят Белый дом, чтобы обсудить мирную сделку по Украине.

Европейским странам следует остановить закупки нефти и газа у РФ, если они хотят, чтобы Вашингтон нарастил санкционное давление на Россию, заявил в интервью The Financial Times министр энергетики США Крис Райт.

По его словам, вместо российских энергоресурсов Европе следует приобретать сжиженный газ, бензин и другие энергоносители в рамках торгового соглашения ЕС и США, которое обязывает страны Евросоюза до конца 2028 года купить у американской стороны энергоресурсов на $750 млрд.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в ЕС в рамках готовящегося 19-го пакета санкций против РФ прорабатывают возможность принять меры по дальнейшему ограничению нефтяной торговли России.

Снизились акции МКПАО "Эталон Груп" (-9,2%, до 52,68 рубля) на первых торгах после редомициляции компании. Мосбиржа приняла решение с 8 сентября перевести обыкновенные акции МКПАО "Эталон Груп" из раздела "третий уровень" в раздел "второй уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам, сообщила ранее биржа.

Во вторник рынок акций РФ продолжил постепенный рост на ожиданиях очередного снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 12 сентября, нейтральном геополитическом новостном фоне и подорожавшей нефти (фьючерс на Brent поднялся до $66,7 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2935 пунктов, лидировали в росте акции ПАО "Южуралзолото" (+3,5%) благодаря новому рекорду цен на золото (цена драгметалла локально протестировала рубеж $3700 за унцию) и "префы" "Сургутнефтегаза" (+3,4%).

Министр финансов США Скотт Бессент заявил во вторник, что усиление санкций Вашингтона против России возможно лишь при поддержке со стороны ЕС.

Нефть выросла на опасениях сокращения мировых поставок в случае введения новых санкций против России, ожиданиях снижения ставки Федрезервом США, а также на фоне удара Израиля по политическому руководству ХАМАС в катарской столице Дохе.

В среду рынок акций РФ скорректировался вниз, игроки фиксировали прибыль после роста с начала недели из-за рисков новых антироссийских санкций Запада и геополитической напряженности; факторами поддержки оставались ожидания смягчения монетарной политики ЦБ РФ на заседании в пятницу и подросшая нефть (фьючерс на Brent вновь превысил $67 за баррель). Индекс МосБиржи удержался выше рубежа 2900 пунктов за счет ослабления рубля, лидировали в откате акции "Газпрома" (-2,4%).

Президент США Дональд Трамп попросил ЕС повысить пошлины для Китая и Индии до 100%, чтобы оказать давление на Россию с целью ускорить разрешение ситуации вокруг Украины, сообщила Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. По словам собеседников издания, президент выдвинул данное требование после участия во встрече высших должностных лиц США и ЕС в Вашингтоне.

Также Трамп сообщил, что может провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным на текущей или следующей неделе.

Тем временем председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала к срочной работе над новым решением по финансированию военных усилий Украины за счет российских замороженных активов, выдвинув предложение о "репарационном кредите". По ее словам, Украина вернет этот кредит только после того, как Россия выплатит репарации.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил в интервью изданию The Washington Post, что власти США считают возможным развитие экономических отношений с РФ после того, как удастся урегулировать кризис на Украине.

Нефть выросла на ожиданиях усиления давления США на покупателей российской нефти, а также из-за очередного обострения конфликта на Ближнем Востоке, что добавило премию котировкам за геополитический риск.

В четверг рынок акций РФ продолжил снижение на фоне геополитической напряженности, санкционных рисков со стороны Запада и откатившейся вниз нефти (фьючерс на Brent упал в район $66 за баррель); фактором поддержки оставались ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ в условиях снижения потребительских цен. Индекс МосБиржи удержался выше рубежа 2900 пунктов за счет ослабления рубля, лидерами снижения выступили акции "НЛМК" (-2,8%), "Ростелекома" (-2,8%) и "Группы компаний ПИК" (-2,5%).

Конкретных договоренностей о дате проведения телефонного разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа пока нет, но при необходимости он может быть весьма оперативно согласован, заявили в Кремле.

Аналитики ожидали снижения ставки ЦБ РФ на 100 или 200 базисных пунктов. Перед сентябрьским заседанием ЦБ не стал давать дополнительных сигналов. Рост потребительских цен в РФ за неделю со 2 по 8 сентября составил 0,10% после снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября.

Снижение цен в РФ в августе 2025 года составило 0,40% после роста на 0,57% в июле. Снижение цен в августе оказалось существенно сильнее ожиданий рынка и недельной динамики: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов предполагал дефляцию в августе на уровне 0,17%, недельные цифры предполагали снижение цен на 0,24%.

Нефть подешевела на фоне роста запасов в США и прогнозов Международного энергетического агентства (МЭА) по росту мировых поставок сырья в 2025-2026 годах ( МЭА повысило оценки поставок на 200 тыс. б/с). С учетом прогнозируемого мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 103,87 млн б/с ее профицит на рынке может составить более 1,9 млн б/с, отметило МЭА.

В пятницу Банк России сообщил о решении снизить ставку всего на 1 п.п., до 17% годовых, на что рынок акций РФ отреагировал снижением - индекс МосБиржи откатился ниже 2840 пунктов. При этом регулятор вновь обошелся без направленного сигнала по ДКП в заявлении по ставке.

ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2025 года на уровне 6-7% и отметил, что напряженность на рынке труда значимо не снижается. ЦБ будет уточнять свои оценки эффектов бюджетной политики на инфляцию после внесения в Госдуму поправок к бюджету на 2025 год и новых бюджетных проектировок на 2026-2028 годы, сообщил регулятор.

Вечером негатива добавил президент США Дональд Трамп, заявивший эфире телеканала Fox News, что его терпение по отношению к РФ в связи с ситуацией на Украине "как будто иссякает и иссякает быстро", против России могут быть введены банковские санкции США и торговые пошлины. "Мы собираемся ввести очень жесткие санкции, нацеленные на банки, а также нанести удар по нефти и (торговым) тарифам", - сказал Трамп.

В период с 8 по 12 сентября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, хуже рынка выглядели бумаги АФК "Система" (-7%), "Эн+ груп" (-6%), ПАО "Ви.ру" (-6%); лучше рынка оказались акции ПАО "ИВА" (+14%), ПАО "Южуралзолото" (+10%), МКПАО "Циан" (+6%).

Рынок акций РФ на следующей неделе продолжит отыгрывать поступающие геополитические новости, динамику нефти и корпоративные события, при этом решение ЦБ РФ снизить ставку всего на 1 п.п. может повлечь активизацию продавцов. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на следующей неделе может составить 2780-2900 пунктов, для индекса РТС - 1040-1100 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".