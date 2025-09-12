.
Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
Во 2-м квартале экономика РФ не вошла в техническую рецессию - ЦБ
ВВП РФ во 2-м квартале, по оценкам ЦБ, продемонстрировал сезонно очищенный рост, поэтому экономика не вошла в техническую рецессию, а есть охлаждение, внутренний спрос также во 2-м квартале демонстрировал рост, экономика продолжила расти умеренными...
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ во 2-м квартале на уровне 1,1%
Рост ВВП РФ во 2-м квартале 2025 года составил 1,1% в годовом выражении после роста на 1,4% в 1-м квартале, опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат) первую оценку этого показателя за второй квартал. Таким образом, Росстат подтвердил...
 
Иностранные компании регистрируют товарные знаки в РФ
Ушедшие из России после 2022 года иностранные компании продолжают регистрировать в Роспатенте товарные знаки. Очередные заявки на днях подали бренды Zara и Uniqlo. До этого, в апреле, патентное ведомство зарегистрировало товарные знаки Hyundai, Kia,...
 
12 сентября 2025 года 19:32

Рубль в пятницу заметно подрос в паре с юанем, отыграл часть предыдущих потерь на решении Банка России по ставке и перед выходными днями

Москва. 12 сентября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль вырос в рамках коррекции после решения Банка России снизить ключевую ставку меньше, чем ожидало большинство аналитиков, и на закрытии "длинных" позиций по паре "юань-рубль" перед выходными днями.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,7495 руб., что на 19,95 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,28 рубля, до 84,3798 руб./$1, и уменьшил курс евро на 40,63 копейки, до 99,3304 руб./EUR1.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в августе 2025 года снизился на 2,1% по отношению к июлю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

В январе-августе 2025 года реальный эффективный курс рубля вырос на 25,4%.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 17% с 18% годовых, сохранив при этом нейтральный сигнал на будущее.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - говорится в сообщении регулятора.

При этом большинство аналитиков перед заседанием прогнозировало снижение ключевой ставки на 200 базисных пунктов до 16%, лишь некоторые эксперты допускали меньший шаг - в 100 базисных пунктов - до 17%.

Комментируя решение глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что "на столе" у ЦБ кроме снижения на 100 базисных пунктов была пауза из-за смягчения денежно-кредитных условий. Одним из индикаторов этого является ослабление рубля.

"С прошлого заседания произошло ослабление рубля. И движение курса является еще одним индикатором произошедшего смягчения денежно-кредитных условий", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.

Колебания курса рубля происходят на довольно крепких уровнях, поэтому говорить о систематическом ослаблении курса не стоит, в свою очередь, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции.

"Те колебания, которые мы наблюдаем в последние три месяца, они происходят в нижней части того диапазона, в котором курс находился последние два года. Поэтому говорить о том, что происходит какое-то систематическое ослабление курса, наверное, не стоит", - сказал Заботкин.

"Происходят колебания, на самом деле, на уровнях сравнительно крепкого курса по отношению к уровням последних двух лет", - добавил он.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 октября 2025 года.

"На неделе тренд на ослабление рубля усилился на ожиданиях решений ЦБ РФ по ключевой ставке. Пиково курс достигал отметки 12,05 руб./юань (-5,7% за неделю). Снижение регулятором ключевой ставки меньшим, чем ожидало большинство участников рынка, шагом привело к коррекции и возврату курса ближе к отметке 11,77 руб./юань (-3% н/н). Также на неделе регулятор опубликовал результаты внешней торговли товарами в июле: профицит внешней торговли вырос до $13,2 млрд против $9,3 млрд в июне из-за того, что увеличение объема экспорта (+$5,2 млрд) было более существенным, чем рост импорта (+$1,4 млрд). Накопленный за 7 месяцев 2025 года профицит ($70,7 млрд) оказался ниже прошлогоднего уровня ($81,1 млрд). Впрочем, профицит внешней торговли не помешал юридическим лицам совершить в июле нетто-покупки валюты ($1,2 млрд), вызвавшие переход рубля к ослаблению. Усиление этой тенденции в августе ($3 млрд) сопровождалось ускорением ослабления рубля далее", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

"Сегодня на заседании Банк России снизил ключевую ставку на 1 п.п., до 17%. Теоретически, для рынков акций и облигаций - это определенно благоприятное событие, но на практике рынок ожидал более агрессивное снижение до 16% - (следовательно, это оказывает - ИФ) умеренно негативное влияние. (...) В начале сентября рубль стал резко ослабевать: за 10 дней почти на 6%. Мы полагаем, это происходило на фоне ожидания снижения ключевой ставки до 16%, поэтому более жесткая риторика ЦБ может охладить настроения покупателей валюты. Вдобавок, в конце сентября будут выплачиваться квартальные налоги, что может оказать дополнительное давление на валюту", - отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций".

Участники торгов продолжали анализировать заявления президента США Дональда Трампа относительно урегулирования российско-украинского конфликта и новых антироссийских санкций.

Трамп в пятницу заявил, что не может сказать, готова ли теперь Россия к урегулированию кризиса на Украине. "Сейчас президент Украины Владимир Зеленский хочет этого, а президент России Владимир Путин - неясно, хочет ли", - сказал он в интервью Fox News. При этом американский президент уточнил, что ранее ситуация была противоположной. Он также сказал, что его терпение по отношению к РФ в связи с ситуацией на Украине "как будто иссякает и иссякает быстро".

По его словам, санкции против банков и торговые пошлины могут быть введены США в отношении России. "Мы собираемся ввести очень жесткие санкции, нацеленные на банки, а также нанести удар по нефти и (торговым) тарифам", - заявил Трамп. Он напомнил, что ранее ввел повышенные торговые пошлины в отношении Индии. "Но Индия была нашим крупнейшим партнером", - подчеркнул президент США.

Цены на нефть продолжают активно расти вечером в пятницу и завершают неделю в плюсе.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск повысилась на 1,61%, до $67,44 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,39%, до $63,23 за баррель.

С начала этой недели стоимость Brent увеличилась более чем на 3%, WTI - более чем на 2%. Поддержку котировкам оказывают геополитические риски, перевешивающие опасения трейдеров в отношении потенциального избытка предложения на мировом рынке топлива.

Евросоюз завершает работу над новым пакетом санкций в отношении России, заявила в пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она отметила, что ЕС, в частности, изучает дополнительные ограничения на продажу российской нефти.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 11 сентября упала на 2 базисных пункта, до 17,05% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц в пятницу опустилась на 1 базисный пункт, до 17,81% годовых, версия RUONIA на срок три месяца понизилась на 3 базисных пункта, до 19,13% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев отступила на 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 20,86% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


15 сентября 2025 года 09:21
Предпосылок для глубокой коррекции на рынке акций РФ пока нет - "Цифра брокер"
Очевидных предпосылок для глубокой коррекции на российском рынке акций в настоящее время нет, при этом потенциал восстановления все же ограничен, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Перспективы российского фондового рынка вряд ли сильно ухудшились после...    читать дальше
12 сентября 2025 года 19:44
Рынок акций РФ на неделе снизился из-за санкционных рисков и умеренного смягчения ДКП ЦБ РФ
Рынок акций РФ во вторую неделю сентября снизился из-за геополитической напряженности, рисков антироссийских санкций Запада и решения Банка России снизить ключевую ставку всего на 1 процентный пункт (до 17% годовых). Локальную поддержку рынку на неделе оказала подросшая нефть. Индекс МосБиржи откатился в район 2840 пунктов, а индекс РТС из-за ослабления рубля упал к уровню конца июля.    читать дальше
12 сентября 2025 года 19:42
Рынок акций РФ завершил неделю снижением на решении ЦБ по ставке и заявлениях Трампа, индекс МосБиржи упал ниже 2840п
Москва. 12 сентября. Рынок акций РФ в пятницу упал из-за возросших распродаж после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку всего на 1 процентный пункт, до 17% годовых (многие ожидали снижения ставки на 2 п.п.), а также на фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа по санкциям против РФ; фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent отскочил выше $67,4 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля упал ниже 2840 пунктов, обновив минимум на закрытие с 6 августа.    читать дальше
12 сентября 2025 года 19:01
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Татнефти
"Финам" присвоил обыкновенным акциям "Татнефти" целевую цену 627 руб., привилегированным - 606,3 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует рейтингу "держать" и потенциалу снижения на 4,4% и 2,2% соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Финансовые результаты...    читать дальше
12 сентября 2025 года 18:34
"Финам" понизил рейтинг акций Luxshare Precision Industry до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Luxshare Precision Industry с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне на уровне CNY47 за бумагу, что соответствует потенциалу снижения на 10,8%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Максима Абрамова. "Акции выросли на 94% от апрельских...    читать дальше
12 сентября 2025 года 18:02
"Цифра брокер" ожидает ключевую ставку ЦБ РФ к концу года на уровне 15-16%
"Цифра брокер" ожидает ключевую ставку ЦБ РФ к концу текущего года на уровне 15-16%, говорится в комментанрии ведущего аналитика инвесткомпании Наталии Пырьевой. "Как мы и ожидали, Банк России снизил ключевую ставку на 1 п.п. до 17%, поскольку имеющиеся макроэкономические данные складывались в...    читать дальше
12 сентября 2025 года 17:29
Целевой ориентир для индекса Мосбиржи до конца сентября составляет 2800-2900 пунктов - Freedom Finance Global
Целевым ориентиром для индекса Мосбиржи до конца сентября выступает диапазон 2800-2900 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Торги 12 сентября на российских фондовых площадках проходят на отрицательной территории, отмечает эксперт в комментарии. Главная...    читать дальше
12 сентября 2025 года 16:54
"Велес Капитал" повысил прогнозную цену акций Ozon до 6822 руб
"Велес Капитал" повысил прогнозную цену акций Ozon до 6822 руб., сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. Потенциал роста составляет 56% от текущих уровней. "Ozon продолжает укреплять свои позиции на динамично развивающемся рынке...    читать дальше
12 сентября 2025 года 16:16
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Alibaba до $156
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций лидера онлайн-ритейла Alibaba Group Holding до $156 за штуку и сохраняет нейтральный взгляд на бумаги компании, сообщается на портале БКС Экспресс. Потенциал предполагаемого роста составляет 1% с текущих уровней. "Бумага выросла в цене...    читать дальше
12 сентября 2025 года 15:41
ПСБ ожидает ключевую ставку ЦБ РФ на уровне 15% к концу 2025 года
Ключевая ставка ЦБ РФ к концу 2025 года будет понижена до 15%, полагает аналитик банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Ставка ЦБ снизилась на 100 б.п. (до 17%), тогда как в рамках консенсус-прогноза аналитиков ожидалось снижение до 16% - регулятор проявил осторожность, замедлив скорость смягчения...    читать дальше
12 сентября 2025 года 15:40
Рубль днем немного ускорил темпы роста в паре с юанем на решении Банка России по ставке и перед выходными днями
Москва. 12 сентября. Китайский юань усилил темпы снижения на Московской бирже днем в пятницу. Рубль ускорил коррекционное повышение после решения Банка России снизить ключевую ставку меньше, чем ожидало большинство аналитиков, и на закрытии "длинных" позиций по паре "юань-рубль" перед выходными днями.    читать дальше
12 сентября 2025 года 15:07
Банк России принял сдержанное решение по ключевой ставке - Freedom Finance Global
Банк России принял сдержанное решение по ключевой ставке, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. Совет директоров Банка России 12 сентября снизил ключевую ставку во второй раз с начала года, но всего на 1 процентный пункт, до 17% годовых. В целом...    читать дальше
12 сентября 2025 года 14:38
Вероятный торговый диапазон для индекса S&P 500 на пятницу составляет 6550-6620п - Freedom Finance Global
Вероятный торговый диапазон для индекса S&P 500 на пятницу составляет 6550-6620 пунктов при нейтральном балансе рисков и умеренной волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Назерке Баймукан. "С технической точки зрения S&P 500 достиг нового исторического максимума, - отмечает эксперт...    читать дальше
12 сентября 2025 года 13:49
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Интер РАО с целью 3,2844 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Интер РАО" с целью 3,2844 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,05%, стоп-приказ: 3,1246 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Несмотря на стагнацию...    читать дальше
12 сентября 2025 года 13:21
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Microsoft до $544
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Microsoft Corp. с $466 до $544 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 9% от текущего уровня, сохранив при этом "нейтральную" оценку, сообщается в материале аналитика Сергея Потапова. Эмитент остается "золотым...    читать дальше
