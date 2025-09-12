.
12 сентября 2025 года 18:02
"Цифра брокер" ожидает ключевую ставку ЦБ РФ к концу года на уровне 15-16%
"Цифра брокер" ожидает ключевую ставку ЦБ РФ к концу текущего года на уровне 15-16%, говорится в комментанрии ведущего аналитика инвесткомпании Наталии Пырьевой. "Как мы и ожидали, Банк России снизил ключевую ставку на 1 п.п. до 17%, поскольку имеющиеся макроэкономические данные складывались в пользу этого сценария перед сегодняшним заседанием регулятора, - пишет эксперт. - Траектория по инфляции складывается ниже прогнозов Банка России, экономика также замедляется более быстрыми темпами, нежели закладывалось в прогнозы, это позволяет регулятору продолжать трек на снижение ключевой ставки, особенно с учетом растущих рисков для экономики". Тем не менее, шаг ограничивается рисками в отношении устойчивости текущей дезинфляционной тенденции на фоне сезонного фактора (более ярко выраженного, нежели годом ранее) в виде снижения цен на плодоовощную продукцию и, как следствие, неуверенности в том, что осенняя динамика будет носить устойчивый характер снижения инфляционного давления, отмечает Пырьева. "Баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных рисков - со стороны бюджета, рынка труда, повышенных инфляционных ожиданий, динамики курса рубля. Мы ожидаем ключевую ставку на конец 2025 года на уровне 15-16%", - делает вывод аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
