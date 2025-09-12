"Цифра брокер" ожидает ключевую ставку ЦБ РФ к концу года на уровне 15-16%

"Цифра брокер" ожидает ключевую ставку ЦБ РФ к концу текущего года на уровне 15-16%, говорится в комментанрии ведущего аналитика инвесткомпании Наталии Пырьевой.

"Как мы и ожидали, Банк России снизил ключевую ставку на 1 п.п. до 17%, поскольку имеющиеся макроэкономические данные складывались в пользу этого сценария перед сегодняшним заседанием регулятора, - пишет эксперт. - Траектория по инфляции складывается ниже прогнозов Банка России, экономика также замедляется более быстрыми темпами, нежели закладывалось в прогнозы, это позволяет регулятору продолжать трек на снижение ключевой ставки, особенно с учетом растущих рисков для экономики".

Тем не менее, шаг ограничивается рисками в отношении устойчивости текущей дезинфляционной тенденции на фоне сезонного фактора (более ярко выраженного, нежели годом ранее) в виде снижения цен на плодоовощную продукцию и, как следствие, неуверенности в том, что осенняя динамика будет носить устойчивый характер снижения инфляционного давления, отмечает Пырьева.

"Баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных рисков - со стороны бюджета, рынка труда, повышенных инфляционных ожиданий, динамики курса рубля. Мы ожидаем ключевую ставку на конец 2025 года на уровне 15-16%", - делает вывод аналитик.

