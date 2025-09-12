"Велес Капитал" повысил прогнозную цену акций Ozon до 6822 руб., сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина.

Потенциал роста составляет 56% от текущих уровней.

"Ozon продолжает укреплять свои позиции на динамично развивающемся рынке онлайн-торговли в России. - пишет эксперт. - Мы по-прежнему считаем Ozon одной из лучших ставок в отечественной розничной торговле. Согласно расчетам, оборот торговой площадки за 5 лет вырастет более чем в 3 раза, а EBITDA может увеличиться за этот период в 10 раз. Этому будет способствовать среднегодовой рост рынка на уровне 23%, а также повышение операционной эффективности и развитие финтеха".

По мнению Михайлина, позитивным фактором для бумаг компании может стать предстоящая редомициляция, что снимет многие существующие ограничения.

"Начавшийся цикл снижения ключевой ставки дополнительно формирует благоприятные условия на рынке и позволит пересмотреть в меньшую сторону ставки дисконтировани, - указывает аналитик. - Наша рекомендация для расписок Ozon остается "покупать", а целевая цена повышена до 6822 руб. за бумагу".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.