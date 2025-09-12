ПСБ ожидает ключевую ставку ЦБ РФ на уровне 15% к концу 2025 года

Ключевая ставка ЦБ РФ к концу 2025 года будет понижена до 15%, полагает аналитик банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

"Ставка ЦБ снизилась на 100 б.п. (до 17%), тогда как в рамках консенсус-прогноза аналитиков ожидалось снижение до 16% - регулятор проявил осторожность, замедлив скорость смягчения монетарной политики, - пишет эксперт в комментарии. - Основные причины такой осторожности - оживление кредитования после снижения ставки в июле на 200 б.п., сохранение инфляционных ожиданий населения на повышенном уровне, а также накопленный с начала года бюджетный дефицит, который несет проинфляционные риски. Сохраняем прогноз по ключевой ставке на конец года - 15%, ожидаем снижения по 100 б.п. на заседаниях в октябре и декабре".

