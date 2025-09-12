Вероятный торговый диапазон для индекса S&P 500 на пятницу составляет 6550-6620п - Freedom Finance Global

Вероятный торговый диапазон для индекса S&P 500 на пятницу составляет 6550-6620 пунктов при нейтральном балансе рисков и умеренной волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Назерке Баймукан.

"С технической точки зрения S&P 500 достиг нового исторического максимума, - отмечает эксперт в комментарии. - Причем его повышение сопровождалось резким увеличением доли акций, участвующих в ралли. Над 20-дневной скользящей средней торгуется 62% эмитентов против 43% днем ранее. Картина по индикатору RSI также улучшилась: ускорение роста S&P 500 приводит к ликвидации образовавшейся "медвежьей" дивергенции, а зона перекупленности все еще не достигнута. Восходящее движение в рамках равноудаленного канала способно продолжиться. Его верхняя граница находится около 6630 пунктов. Локальным уровнем поддержки для индекса широкого рынка выступает отметка 6450 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.