Фондовые индексы США обновили рекорды в четверг на ожиданиях снижения ставки ФРС. Фондовые индексы стран АТР растут на торгах в пятницу. Цены на нефть опускаются утром пятницы, Brent торгуется у $65,9 за баррель.

Фондовые индексы США завершили торги в четверг уверенным ростом, причем все три основных индекса обновили исторические максимумы.

Опубликованные в четверг статданные укрепили уверенность рынка в том, что Федеральная резервная система (ФРС) понизит базовую процентную ставку на сентябрьском заседании.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе увеличились на 2,9% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Инфляция ускорилась по сравнению с 2,7% в июле и достигла максимальных темпов с января. При этом показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, который приводит Trading Economics.

По сравнению с предыдущим месяцем индекс CPI повысился на 0,4% (в июле - на 0,2%). Эксперты ожидали роста на 0,3%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,3% относительно июля и на 3,1% в годовом выражении. Результат в обоих случаях совпал как с консенсус-прогнозом, так и с июльской динамикой.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 27 тыс. - до 263 тыс. Это максимум с октября 2021 года. Аналитики в среднем ожидали снижения количества заявок на 2 тыс.

Участники рынка убеждены, что на фоне сигналов ослабления рынка труда ФРС понизит базовую ставку как минимум на 25 базисных пунктов на заседании, которое состоится на следующей неделе. Вероятность снижения ставки на 25 б.п. оценивается в 92,7%, на 50 б.п. - в 7,3%, по данным FedWatch.

Лидером роста среди компонентов индекса S&P 500 стала Warner Bros Discovery Inc., цена акций которой подскочила на 29% на сообщениях СМИ о том, что Paramount Skydance Corp. готовится сделать предложение о покупке Warner, что может привести к объединению двух крупнейших киностудий Голливуда. Бумаги Paramount Skydance подорожали на 15,6%.

Самое большое падение в S&P 500 продемонстрировала Oracle Corp. (SPB: ORCL), сократившая капитализацию на 6,3%. Котировки акций одного из крупнейших мировых производителей программного обеспечения выросли на 36% по итогам предыдущей сессии благодаря сильным квартальным результатам.

Рыночная стоимость Centene Corp. увеличилась на 9%. Оказывающая услуги в сфере медицинского страхования компания подтвердила прогноз прибыли на 2025 год на уровне около $1,75 в расчете на акцию, что значительно превзошло ожидания рынка.

Бумаги чипмейкера Micron Technology поднялись в цене на 7,6% после того, как аналитики Citigroup повысили целевую котировку для них до $175 с $150.

Оператор сети супермаркетов Kroger Co. нарастил капитализацию на 0,3% после публикации квартальных результатов. Чистая прибыль Kroger во втором квартале 2025 фингода выросла более чем на 30%, при этом скорректированный показатель прибыли, а также рост сопоставимых продаж оказались лучше прогнозов аналитиков.

Среди компаний "великолепной семерки" бумаги Tesla (SPB: TSLA) подорожали на 6%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,4%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,5%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,1%. Рыночная стоимость Nvidia Corp. (SPB: NVDA) и Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) сократилась на 0,1%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,2%.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии поднялся на 1,36% - до 46108 пунктов.

Standard & Poor''s 500 повысился на 0,85% - до 6587,47 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,72% и закрылся на отметке 22043,07 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу поднимаются вслед за ростом американского рынка акций днем ранее.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:19 МСК увеличилось на 1% и обновило исторический максимум.

Объем промышленного производства в Японии в июле снизился на 1,2% относительно предыдущего месяца, согласно окончательным данным министерства экономики, торговли и промышленности. Предварительно сообщалось о более значительном падении - на 1,6%, и опрошенные Trading Economics аналитики не прогнозировали пересмотр с этого уровня.

Существенный подъем демонстрируют акции технологических компаний, включая Tokyo Electron (+4,9%), Socionext Inc. (+4,2%), Nidec Corp. (+3,7%), Sumco Corp. (+2,3%), Advantest (+1,8%), SoftBank Group (+1,7%).

Бумаги Fast Retailing подорожали на 1,4%, Toyota Motor - на 0,3%, Sony - на 1,2%, Shiseido - на 0,6%.

В то же время стоимость производителя цветных металлов Mitsui Mining & Smelting снизилась на 2,9%, автомобильной Mazda Motor - на 2,7%, производителя пива и безалкогольных напитков Kirin - на 1,7%.

Значение китайского индекса Shanghai Composite к 8:19 МСК увеличилось на 0,3%, гонконгского Hang Seng - на 1,5%.

Лидерами роста котировок среди компонентов Hang Seng выступают акции интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU), подорожавшие на 8,5%.

Цена акций алюминиевой China Hongqiao Group поднялась на 6,1%, ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 5,9% и 2,6% соответственно, производителя игрушек Pop Mart International Group - на 3,4%, интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) - на 2,9%, разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2,8%.

В то же время стоимость бумаг сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group уменьшилась на 3%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857), оператора связи China Telecom и пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd - на 1,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:14 МСК прибавил 1,4% и достиг рекорда. Он растет восьмую сессию подряд.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics выросли на 2,3%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 6,8%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 1,6%, сталелитейной Posco - на 1,4%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,75%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 1,3%.

Поднимаются котировки акций золотодобывающих компаний Bellevue Gold (+6,9%) и Northern Star (+0,9%), а также банков, включая Commonwealth Bank of Australia (+1,3%), Westpac Banking (+1,3%), ANZ (+1,2%), Macquarie (+2%) и National Australia Bank (+1,2%).

В то же время дешевеют бумаги представителей нефтегазовой отрасли, в том числе Woodside Energy (-3,2%), Beach Energy (-3,3%) и Santos (-2,2%).

Цены на нефть опускаются в пятницу на растущих опасениях, что рынок столкнется с избытком предложения в условиях ослабления спроса в США и наращивания добычи ОПЕК+.

Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне повысило оценки роста мировых поставок нефти в 2025 и 2026 годах на 200 тыс. баррелей в сутки.

"Повышение мировой добычи в этом году теперь прогнозируется на 2,7 млн б/с, до 105,8 млн б/с, а в следующем году - на 2,1 млн б/с, до 107,9 млн б/с", - говорится в отчете МЭА. С учетом прогнозируемого мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 103,87 млн б/с избыток ее предложения на рынке может составить более 1,9 млн б/с.

Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали рост запасов энергоносителей в стране. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,94 млн баррелей, бензина - на 1,46 млн баррелей, дистиллятов - на 4,72 млн баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $65,88 за баррель, что на $0,49 (0,74%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты опустились в цене на $1,12 (1,7%), до $66,37 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,53 (0,85%), до $61,84 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,3 (2%), до $62,37 за баррель.

Рост запасов энергоносителей в США говорит о более слабом, чем ожидалось, летнем спросе и усиливает опасения по поводу избытка предложения, отмечает аналитик Sky Links Capital Group Дэниел Такиеддин.

"Трейдеры сейчас пытаются найти баланс между ожиданиями слабого спроса и избытка предложения с одной стороны и усилением геополитической напряженности с другой", - говорит эксперт, слова которого приводит The Wall Street Journal.

С начала этой недели Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 0,8% в связи с опасениями обострения конфликта на Ближнем Востоке после удара Израиля по политическому руководству ХАМАС в катарской столице Дохе, а также ожиданиями усиления давления на покупателей российской нефти со стороны США и Европы.