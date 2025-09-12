.
Мнения аналитиков
Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
Во 2-м квартале экономика РФ не вошла в техническую рецессию - ЦБ
ВВП РФ во 2-м квартале, по оценкам ЦБ, продемонстрировал сезонно очищенный рост, поэтому экономика не вошла в техническую рецессию, а есть охлаждение, внутренний спрос также во 2-м квартале демонстрировал рост, экономика продолжила расти умеренными...
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ во 2-м квартале на уровне 1,1%
Рост ВВП РФ во 2-м квартале 2025 года составил 1,1% в годовом выражении после роста на 1,4% в 1-м квартале, опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат) первую оценку этого показателя за второй квартал. Таким образом, Росстат подтвердил...
 
Иностранные компании регистрируют товарные знаки в РФ
Ушедшие из России после 2022 года иностранные компании продолжают регистрировать в Роспатенте товарные знаки. Очередные заявки на днях подали бренды Zara и Uniqlo. До этого, в апреле, патентное ведомство зарегистрировало товарные знаки Hyundai, Kia,...
 
12 сентября 2025 года 09:10

Фондовые индексы США обновили рекорды

Фондовые индексы США обновили рекорды в четверг на ожиданиях снижения ставки ФРС. Фондовые индексы стран АТР растут на торгах в пятницу. Цены на нефть опускаются утром пятницы, Brent торгуется у $65,9 за баррель.

Фондовые индексы США завершили торги в четверг уверенным ростом, причем все три основных индекса обновили исторические максимумы.

Опубликованные в четверг статданные укрепили уверенность рынка в том, что Федеральная резервная система (ФРС) понизит базовую процентную ставку на сентябрьском заседании.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе увеличились на 2,9% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Инфляция ускорилась по сравнению с 2,7% в июле и достигла максимальных темпов с января. При этом показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, который приводит Trading Economics.

По сравнению с предыдущим месяцем индекс CPI повысился на 0,4% (в июле - на 0,2%). Эксперты ожидали роста на 0,3%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,3% относительно июля и на 3,1% в годовом выражении. Результат в обоих случаях совпал как с консенсус-прогнозом, так и с июльской динамикой.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 27 тыс. - до 263 тыс. Это максимум с октября 2021 года. Аналитики в среднем ожидали снижения количества заявок на 2 тыс.

Участники рынка убеждены, что на фоне сигналов ослабления рынка труда ФРС понизит базовую ставку как минимум на 25 базисных пунктов на заседании, которое состоится на следующей неделе. Вероятность снижения ставки на 25 б.п. оценивается в 92,7%, на 50 б.п. - в 7,3%, по данным FedWatch.

Лидером роста среди компонентов индекса S&P 500 стала Warner Bros Discovery Inc., цена акций которой подскочила на 29% на сообщениях СМИ о том, что Paramount Skydance Corp. готовится сделать предложение о покупке Warner, что может привести к объединению двух крупнейших киностудий Голливуда. Бумаги Paramount Skydance подорожали на 15,6%.

Самое большое падение в S&P 500 продемонстрировала Oracle Corp. (SPB: ORCL), сократившая капитализацию на 6,3%. Котировки акций одного из крупнейших мировых производителей программного обеспечения выросли на 36% по итогам предыдущей сессии благодаря сильным квартальным результатам.

Рыночная стоимость Centene Corp. увеличилась на 9%. Оказывающая услуги в сфере медицинского страхования компания подтвердила прогноз прибыли на 2025 год на уровне около $1,75 в расчете на акцию, что значительно превзошло ожидания рынка.

Бумаги чипмейкера Micron Technology поднялись в цене на 7,6% после того, как аналитики Citigroup повысили целевую котировку для них до $175 с $150.

Оператор сети супермаркетов Kroger Co. нарастил капитализацию на 0,3% после публикации квартальных результатов. Чистая прибыль Kroger во втором квартале 2025 фингода выросла более чем на 30%, при этом скорректированный показатель прибыли, а также рост сопоставимых продаж оказались лучше прогнозов аналитиков.

Среди компаний "великолепной семерки" бумаги Tesla (SPB: TSLA) подорожали на 6%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,4%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,5%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,1%. Рыночная стоимость Nvidia Corp. (SPB: NVDA) и Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) сократилась на 0,1%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,2%.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии поднялся на 1,36% - до 46108 пунктов.

Standard & Poor''s 500 повысился на 0,85% - до 6587,47 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,72% и закрылся на отметке 22043,07 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу поднимаются вслед за ростом американского рынка акций днем ранее.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:19 МСК увеличилось на 1% и обновило исторический максимум.

Объем промышленного производства в Японии в июле снизился на 1,2% относительно предыдущего месяца, согласно окончательным данным министерства экономики, торговли и промышленности. Предварительно сообщалось о более значительном падении - на 1,6%, и опрошенные Trading Economics аналитики не прогнозировали пересмотр с этого уровня.

Существенный подъем демонстрируют акции технологических компаний, включая Tokyo Electron (+4,9%), Socionext Inc. (+4,2%), Nidec Corp. (+3,7%), Sumco Corp. (+2,3%), Advantest (+1,8%), SoftBank Group (+1,7%).

Бумаги Fast Retailing подорожали на 1,4%, Toyota Motor - на 0,3%, Sony - на 1,2%, Shiseido - на 0,6%.

В то же время стоимость производителя цветных металлов Mitsui Mining & Smelting снизилась на 2,9%, автомобильной Mazda Motor - на 2,7%, производителя пива и безалкогольных напитков Kirin - на 1,7%.

Значение китайского индекса Shanghai Composite к 8:19 МСК увеличилось на 0,3%, гонконгского Hang Seng - на 1,5%.

Лидерами роста котировок среди компонентов Hang Seng выступают акции интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU), подорожавшие на 8,5%.

Цена акций алюминиевой China Hongqiao Group поднялась на 6,1%, ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - на 5,9% и 2,6% соответственно, производителя игрушек Pop Mart International Group - на 3,4%, интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) - на 2,9%, разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 2,8%.

В то же время стоимость бумаг сети ювелирных магазинов Chow Tai Fook Jewellery Group уменьшилась на 3%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857), оператора связи China Telecom и пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd - на 1,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:14 МСК прибавил 1,4% и достиг рекорда. Он растет восьмую сессию подряд.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics выросли на 2,3%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 6,8%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 1,6%, сталелитейной Posco - на 1,4%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,75%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличилась на 1,3%.

Поднимаются котировки акций золотодобывающих компаний Bellevue Gold (+6,9%) и Northern Star (+0,9%), а также банков, включая Commonwealth Bank of Australia (+1,3%), Westpac Banking (+1,3%), ANZ (+1,2%), Macquarie (+2%) и National Australia Bank (+1,2%).

В то же время дешевеют бумаги представителей нефтегазовой отрасли, в том числе Woodside Energy (-3,2%), Beach Energy (-3,3%) и Santos (-2,2%).

Цены на нефть опускаются в пятницу на растущих опасениях, что рынок столкнется с избытком предложения в условиях ослабления спроса в США и наращивания добычи ОПЕК+.

Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне повысило оценки роста мировых поставок нефти в 2025 и 2026 годах на 200 тыс. баррелей в сутки.

"Повышение мировой добычи в этом году теперь прогнозируется на 2,7 млн б/с, до 105,8 млн б/с, а в следующем году - на 2,1 млн б/с, до 107,9 млн б/с", - говорится в отчете МЭА. С учетом прогнозируемого мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 103,87 млн б/с избыток ее предложения на рынке может составить более 1,9 млн б/с.

Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали рост запасов энергоносителей в стране. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,94 млн баррелей, бензина - на 1,46 млн баррелей, дистиллятов - на 4,72 млн баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $65,88 за баррель, что на $0,49 (0,74%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты опустились в цене на $1,12 (1,7%), до $66,37 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,53 (0,85%), до $61,84 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,3 (2%), до $62,37 за баррель.

Рост запасов энергоносителей в США говорит о более слабом, чем ожидалось, летнем спросе и усиливает опасения по поводу избытка предложения, отмечает аналитик Sky Links Capital Group Дэниел Такиеддин.

"Трейдеры сейчас пытаются найти баланс между ожиданиями слабого спроса и избытка предложения с одной стороны и усилением геополитической напряженности с другой", - говорит эксперт, слова которого приводит The Wall Street Journal.

С начала этой недели Brent подорожала на 1,3%, WTI - на 0,8% в связи с опасениями обострения конфликта на Ближнем Востоке после удара Израиля по политическому руководству ХАМАС в катарской столице Дохе, а также ожиданиями усиления давления на покупателей российской нефти со стороны США и Европы.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


15 сентября 2025 года 09:21
Предпосылок для глубокой коррекции на рынке акций РФ пока нет - "Цифра брокер"
Очевидных предпосылок для глубокой коррекции на российском рынке акций в настоящее время нет, при этом потенциал восстановления все же ограничен, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Перспективы российского фондового рынка вряд ли сильно ухудшились после...    читать дальше
12 сентября 2025 года 19:44
Рынок акций РФ на неделе снизился из-за санкционных рисков и умеренного смягчения ДКП ЦБ РФ
Рынок акций РФ во вторую неделю сентября снизился из-за геополитической напряженности, рисков антироссийских санкций Запада и решения Банка России снизить ключевую ставку всего на 1 процентный пункт (до 17% годовых). Локальную поддержку рынку на неделе оказала подросшая нефть. Индекс МосБиржи откатился в район 2840 пунктов, а индекс РТС из-за ослабления рубля упал к уровню конца июля.    читать дальше
12 сентября 2025 года 19:42
Рынок акций РФ завершил неделю снижением на решении ЦБ по ставке и заявлениях Трампа, индекс МосБиржи упал ниже 2840п
Москва. 12 сентября. Рынок акций РФ в пятницу упал из-за возросших распродаж после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку всего на 1 процентный пункт, до 17% годовых (многие ожидали снижения ставки на 2 п.п.), а также на фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа по санкциям против РФ; фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent отскочил выше $67,4 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля упал ниже 2840 пунктов, обновив минимум на закрытие с 6 августа.    читать дальше
12 сентября 2025 года 19:32
Рубль в пятницу заметно подрос в паре с юанем, отыграл часть предыдущих потерь на решении Банка России по ставке и перед выходными днями
Москва. 12 сентября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль вырос в рамках коррекции после решения Банка России снизить ключевую ставку меньше, чем ожидало большинство аналитиков, и на закрытии "длинных" позиций по паре "юань-рубль" перед выходными днями.    читать дальше
12 сентября 2025 года 19:01
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Татнефти
"Финам" присвоил обыкновенным акциям "Татнефти" целевую цену 627 руб., привилегированным - 606,3 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует рейтингу "держать" и потенциалу снижения на 4,4% и 2,2% соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Финансовые результаты...    читать дальше
12 сентября 2025 года 18:34
"Финам" понизил рейтинг акций Luxshare Precision Industry до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Luxshare Precision Industry с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне на уровне CNY47 за бумагу, что соответствует потенциалу снижения на 10,8%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Максима Абрамова. "Акции выросли на 94% от апрельских...    читать дальше
12 сентября 2025 года 18:02
"Цифра брокер" ожидает ключевую ставку ЦБ РФ к концу года на уровне 15-16%
"Цифра брокер" ожидает ключевую ставку ЦБ РФ к концу текущего года на уровне 15-16%, говорится в комментанрии ведущего аналитика инвесткомпании Наталии Пырьевой. "Как мы и ожидали, Банк России снизил ключевую ставку на 1 п.п. до 17%, поскольку имеющиеся макроэкономические данные складывались в...    читать дальше
12 сентября 2025 года 17:29
Целевой ориентир для индекса Мосбиржи до конца сентября составляет 2800-2900 пунктов - Freedom Finance Global
Целевым ориентиром для индекса Мосбиржи до конца сентября выступает диапазон 2800-2900 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Торги 12 сентября на российских фондовых площадках проходят на отрицательной территории, отмечает эксперт в комментарии. Главная...    читать дальше
12 сентября 2025 года 16:54
"Велес Капитал" повысил прогнозную цену акций Ozon до 6822 руб
"Велес Капитал" повысил прогнозную цену акций Ozon до 6822 руб., сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. Потенциал роста составляет 56% от текущих уровней. "Ozon продолжает укреплять свои позиции на динамично развивающемся рынке...    читать дальше
12 сентября 2025 года 16:16
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Alibaba до $156
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций лидера онлайн-ритейла Alibaba Group Holding до $156 за штуку и сохраняет нейтральный взгляд на бумаги компании, сообщается на портале БКС Экспресс. Потенциал предполагаемого роста составляет 1% с текущих уровней. "Бумага выросла в цене...    читать дальше
12 сентября 2025 года 15:41
ПСБ ожидает ключевую ставку ЦБ РФ на уровне 15% к концу 2025 года
Ключевая ставка ЦБ РФ к концу 2025 года будет понижена до 15%, полагает аналитик банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Ставка ЦБ снизилась на 100 б.п. (до 17%), тогда как в рамках консенсус-прогноза аналитиков ожидалось снижение до 16% - регулятор проявил осторожность, замедлив скорость смягчения...    читать дальше
12 сентября 2025 года 15:40
Рубль днем немного ускорил темпы роста в паре с юанем на решении Банка России по ставке и перед выходными днями
Москва. 12 сентября. Китайский юань усилил темпы снижения на Московской бирже днем в пятницу. Рубль ускорил коррекционное повышение после решения Банка России снизить ключевую ставку меньше, чем ожидало большинство аналитиков, и на закрытии "длинных" позиций по паре "юань-рубль" перед выходными днями.    читать дальше
12 сентября 2025 года 15:07
Банк России принял сдержанное решение по ключевой ставке - Freedom Finance Global
Банк России принял сдержанное решение по ключевой ставке, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. Совет директоров Банка России 12 сентября снизил ключевую ставку во второй раз с начала года, но всего на 1 процентный пункт, до 17% годовых. В целом...    читать дальше
12 сентября 2025 года 14:38
Вероятный торговый диапазон для индекса S&P 500 на пятницу составляет 6550-6620п - Freedom Finance Global
Вероятный торговый диапазон для индекса S&P 500 на пятницу составляет 6550-6620 пунктов при нейтральном балансе рисков и умеренной волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Назерке Баймукан. "С технической точки зрения S&P 500 достиг нового исторического максимума, - отмечает эксперт...    читать дальше
12 сентября 2025 года 13:49
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Интер РАО с целью 3,2844 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Интер РАО" с целью 3,2844 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,05%, стоп-приказ: 3,1246 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Несмотря на стагнацию...    читать дальше
