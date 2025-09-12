Динамика цен рублевых корпбондов в пятницу будет зависеть от итогов заседания ЦБ РФ

Москва. 12 сентября. Динамика котировок рублевых корпоблигаций в пятницу во многом будет зависеть от итогов сентябрьского заседания ЦБ РФ, в том числе от сигнала регулятора в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики, а также сообщений на геополитическую и санкционную тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу будет выбирать между снижением ключевой ставки на 100 или 200 базисных пунктов, считают аналитики. Регулятор предпочтет больший шаг снижения в 200 базисных пунктов (до 16% годовых), считает большинство экспертов. Лишь небольшая часть экономистов прогнозирует меньший шаг снижения в 100 базисных пунктов (до 17% годовых).

Перед сентябрьским заседанием ЦБ не стал давать дополнительных сигналов. "Я воздержусь от указания на то, какие конкретно варианты будут рассматриваться на совете директоров. Будут рассматриваться те варианты, которые будут предложены участниками обсуждения. По итогам заседания мы, как всегда, раскроем, какие на самом деле варианты рассматривались", - сообщил на прошлой неделе зампред Банка России Алексей Заботкин.

Спорные торговые вопросы между США и Индией удастся урегулировать, если Индия откажется от закупок российской нефти, заявил в четверг американский министр торговли Говард Латник. "Индии следует открыть свой рынок, прекратить закупки российской нефти", - сказал Латник в эфире телеканала CNBC. Он отметил, что по его мнению, "с Индией удастся урегулировать вопросы, когда они прекратят покупать российскую нефть". Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшие недели провести разговор с премьером Индии Нарендрой Моди.

Вашингтон намерен оказывать давление на страны G7, чтобы убедить их повысить пошлины на товары из Китая и Индии, покупающих российскую нефть, сообщила в пятницу газета Financial Times. "США будут оказывать давление на страны G7, чтобы они резко подняли пошлины в отношении Индии и Китая из-за закупок российской нефти", - говорится в сообщении. Издание отмечает, что на пятницу запланирована видеоконференция министров финансов "большой семерки", которые обсудят предложение США.

Ранее Financial Times сообщала о том, что президент США Дональд Трамп призывал ЕС ввести 100%-е пошлины для Китая и Индии, чтобы оказать давление на Россию. Теперь Трамп "расширяет рамки своих усилий, включив в них союзников по "большой семерке", пишет газета.

Фондовые индексы США завершили торги в четверг уверенным ростом, причем все три основных индекса обновили исторические максимумы. Опубликованные в четверг статданные укрепили уверенность рынка в том, что Федеральная резервная система (ФРС) понизит базовую процентную ставку на сентябрьском заседании.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе увеличились на 2,9% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Инфляция ускорилась по сравнению с 2,7% в июле и достигла максимальных темпов с января. При этом показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков. По сравнению с предыдущим месяцем индекс CPI повысился на 0,4% (в июле - на 0,2%). Эксперты ожидали роста на 0,3%. Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,3% относительно июля и на 3,1% в годовом выражении. Результат в обоих случаях совпал как с консенсус-прогнозом, так и с июльской динамикой.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 27 тыс. - до 263 тыс. Это максимум с октября 2021 года. Аналитики в среднем ожидали снижения количества заявок на 2 тыс.

Участники рынка убеждены, что на фоне сигналов ослабления рынка труда ФРС понизит базовую ставку как минимум на 25 базисных пунктов на заседании, которое состоится на следующей неделе. Вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов оценивается в 92,7%, на 50 базисных пунктов - в 7,3%, по данным FedWatch.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу поднимаются вслед за ростом американского рынка акций днем ранее. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:19 МСК увеличилось на 1% и обновило исторический максимум. Значение китайского индекса Shanghai Composite к 8:19 МСК выросло на 0,3%, гонконгского Hang Seng - на 1,5%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:14 МСК прибавил 1,4% и достиг рекорда. Он растет восьмую сессию подряд. Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,75%.

Вместе с тем мировые цены на нефть опускаются в пятницу на растущих опасениях, что рынок столкнется с избытком предложения в условиях ослабления спроса в США и наращивания добычи ОПЕК+. Международное энергетическое агентство (МЭА) накануне повысило оценки роста мировых поставок нефти в 2025 и 2026 годах на 200 тыс. баррелей в сутки. "Повышение мировой добычи в этом году теперь прогнозируется на 2,7 млн б/с, до 105,8 млн б/с, а в следующем году - на 2,1 млн б/с, до 107,9 млн б/с", - говорится в отчете МЭА. С учетом прогнозируемого мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 103,87 млн б/с избыток ее предложения на рынке может составить более 1,9 млн б/с.

Кроме того, данные Минэнерго США, опубликованные в среду, показали рост запасов энергоносителей в стране. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 3,94 млн баррелей, бензина - на 1,46 млн баррелей, дистиллятов - на 4,72 млн баррелей.

На этом фоне стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $65,89 за баррель, что на 0,72% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты опустились в цене на 1,7%, до $66,37 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,78%, до $61,88 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 2%, до $62,37 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 19,79 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 17,102 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 сентября вырос всего на 0,04% и составил 118,34 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,07%, поднявшись до 1163,16 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П11" (+0,66%), "РЖД-001P-03R" (+0,36%) и "Ростелеком-001P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,36%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-01R" (-0,86%), "РЖД-001P-06R" (-0,34%) и "Ростелеком-001P-03R" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Кокс" (MOEX: KSGR) установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии 001Р-06 с офертой через 2 года объемом 1 млрд рублей на уровне 20,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 22,54% годовых. Купоны фиксированные, ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 сентября. Техразмещение запланировано на 16 сентября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

АО "Гланит" 16 сентября начнет размещение дебютного выпуска 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей. Размещение продлится 5 рабочих дней. Бонды будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

АО "Первая грузовая компания" (ПГК) 25 сентября с 11:00 до 15:00 мск планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 003P-01 объемом 20 млрд рублей. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки будет определен позднее. Техразмещение запланировано на 30 сентября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Мосбиржа ранее зарегистрировала третью программу облигаций АО "Первая грузовая компания" серии 003Р объемом 200 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.