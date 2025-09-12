"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Microsoft до $544

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Microsoft Corp. с $466 до $544 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 9% от текущего уровня, сохранив при этом "нейтральную" оценку, сообщается в материале аналитика Сергея Потапова.

Эмитент остается "золотым стандартом" в отрасли как с точки зрения финансовых результатов, так и в отношении инноваций в продуктовой линейке, отмечает эксперт.

Акции Microsoft торгуются с мультипликатором P/E 31x - немного выше средних значений за последние 5 лет, указывает Потапов.

К возможным рискам аналитик инвесткомпании относит следующие факторы:

- Разработка и развитие ИИ (Microsoft активно внедряет продукты с ИИ, и неудачный запуск может привести к потере рыночной доли).

- Валютные риски (50% выручки приходится на международный рынок).

- Крупные инвестиции в развитие облачной инфраструктуры.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.