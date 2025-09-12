"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций МГКЛ на уровне 3,44 руб

"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") на уровне 3,44 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

Эмитент продолжает уверенно наращивать свои операционные показатели, демонстрируя значительный рост выручки и укрепление ключевых бизнес-направлений, констатируют эксперты.

Доходы за первые восемь месяцев текущего года уже превысили целевой уровень, заложенный в бизнес-план на весь 2025 год, что подчеркивает высокие темпы развития и успешную реализацию стратегии компании, отмечают они.

"Этому (в том числе) способствует активная диверсификация бизнеса и расширение клиентской базы. Такой результат подтверждает устойчивость бизнес-модели и формирует позитивные ожидания по дальнейшему росту капитализации. Наш таргет по акциям МГКЛ - 3,44 рубля ("покупать")", - указывают аналитики инвесткомпании в материале.

