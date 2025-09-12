.
Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
Во 2-м квартале экономика РФ не вошла в техническую рецессию - ЦБ
ВВП РФ во 2-м квартале, по оценкам ЦБ, продемонстрировал сезонно очищенный рост, поэтому экономика не вошла в техническую рецессию, а есть охлаждение, внутренний спрос также во 2-м квартале демонстрировал рост, экономика продолжила расти умеренными...
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ во 2-м квартале на уровне 1,1%
Рост ВВП РФ во 2-м квартале 2025 года составил 1,1% в годовом выражении после роста на 1,4% в 1-м квартале, опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат) первую оценку этого показателя за второй квартал. Таким образом, Росстат подтвердил...
 
Иностранные компании регистрируют товарные знаки в РФ
Ушедшие из России после 2022 года иностранные компании продолжают регистрировать в Роспатенте товарные знаки. Очередные заявки на днях подали бренды Zara и Uniqlo. До этого, в апреле, патентное ведомство зарегистрировало товарные знаки Hyundai, Kia,...
 
12 сентября 2025 года 12:27

"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций МГКЛ на уровне 3,44 руб

"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") на уровне 3,44 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

Эмитент продолжает уверенно наращивать свои операционные показатели, демонстрируя значительный рост выручки и укрепление ключевых бизнес-направлений, констатируют эксперты.

Доходы за первые восемь месяцев текущего года уже превысили целевой уровень, заложенный в бизнес-план на весь 2025 год, что подчеркивает высокие темпы развития и успешную реализацию стратегии компании, отмечают они.

"Этому (в том числе) способствует активная диверсификация бизнеса и расширение клиентской базы. Такой результат подтверждает устойчивость бизнес-модели и формирует позитивные ожидания по дальнейшему росту капитализации. Наш таргет по акциям МГКЛ - 3,44 рубля ("покупать")", - указывают аналитики инвесткомпании в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 сентября 2025 года 09:21
Предпосылок для глубокой коррекции на рынке акций РФ пока нет - "Цифра брокер"
Очевидных предпосылок для глубокой коррекции на российском рынке акций в настоящее время нет, при этом потенциал восстановления все же ограничен, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Перспективы российского фондового рынка вряд ли сильно ухудшились после...    читать дальше
12 сентября 2025 года 19:44
Рынок акций РФ на неделе снизился из-за санкционных рисков и умеренного смягчения ДКП ЦБ РФ
Рынок акций РФ во вторую неделю сентября снизился из-за геополитической напряженности, рисков антироссийских санкций Запада и решения Банка России снизить ключевую ставку всего на 1 процентный пункт (до 17% годовых). Локальную поддержку рынку на неделе оказала подросшая нефть. Индекс МосБиржи откатился в район 2840 пунктов, а индекс РТС из-за ослабления рубля упал к уровню конца июля.    читать дальше
12 сентября 2025 года 19:42
Рынок акций РФ завершил неделю снижением на решении ЦБ по ставке и заявлениях Трампа, индекс МосБиржи упал ниже 2840п
Москва. 12 сентября. Рынок акций РФ в пятницу упал из-за возросших распродаж после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку всего на 1 процентный пункт, до 17% годовых (многие ожидали снижения ставки на 2 п.п.), а также на фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа по санкциям против РФ; фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent отскочил выше $67,4 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля упал ниже 2840 пунктов, обновив минимум на закрытие с 6 августа.    читать дальше
12 сентября 2025 года 19:32
Рубль в пятницу заметно подрос в паре с юанем, отыграл часть предыдущих потерь на решении Банка России по ставке и перед выходными днями
Москва. 12 сентября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль вырос в рамках коррекции после решения Банка России снизить ключевую ставку меньше, чем ожидало большинство аналитиков, и на закрытии "длинных" позиций по паре "юань-рубль" перед выходными днями.    читать дальше
12 сентября 2025 года 19:01
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Татнефти
"Финам" присвоил обыкновенным акциям "Татнефти" целевую цену 627 руб., привилегированным - 606,3 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует рейтингу "держать" и потенциалу снижения на 4,4% и 2,2% соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Финансовые результаты...    читать дальше
12 сентября 2025 года 18:34
"Финам" понизил рейтинг акций Luxshare Precision Industry до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Luxshare Precision Industry с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне на уровне CNY47 за бумагу, что соответствует потенциалу снижения на 10,8%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Максима Абрамова. "Акции выросли на 94% от апрельских...    читать дальше
12 сентября 2025 года 18:02
"Цифра брокер" ожидает ключевую ставку ЦБ РФ к концу года на уровне 15-16%
"Цифра брокер" ожидает ключевую ставку ЦБ РФ к концу текущего года на уровне 15-16%, говорится в комментанрии ведущего аналитика инвесткомпании Наталии Пырьевой. "Как мы и ожидали, Банк России снизил ключевую ставку на 1 п.п. до 17%, поскольку имеющиеся макроэкономические данные складывались в...    читать дальше
12 сентября 2025 года 17:29
Целевой ориентир для индекса Мосбиржи до конца сентября составляет 2800-2900 пунктов - Freedom Finance Global
Целевым ориентиром для индекса Мосбиржи до конца сентября выступает диапазон 2800-2900 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Торги 12 сентября на российских фондовых площадках проходят на отрицательной территории, отмечает эксперт в комментарии. Главная...    читать дальше
12 сентября 2025 года 16:54
"Велес Капитал" повысил прогнозную цену акций Ozon до 6822 руб
"Велес Капитал" повысил прогнозную цену акций Ozon до 6822 руб., сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. Потенциал роста составляет 56% от текущих уровней. "Ozon продолжает укреплять свои позиции на динамично развивающемся рынке...    читать дальше
12 сентября 2025 года 16:16
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Alibaba до $156
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций лидера онлайн-ритейла Alibaba Group Holding до $156 за штуку и сохраняет нейтральный взгляд на бумаги компании, сообщается на портале БКС Экспресс. Потенциал предполагаемого роста составляет 1% с текущих уровней. "Бумага выросла в цене...    читать дальше
12 сентября 2025 года 15:41
ПСБ ожидает ключевую ставку ЦБ РФ на уровне 15% к концу 2025 года
Ключевая ставка ЦБ РФ к концу 2025 года будет понижена до 15%, полагает аналитик банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Ставка ЦБ снизилась на 100 б.п. (до 17%), тогда как в рамках консенсус-прогноза аналитиков ожидалось снижение до 16% - регулятор проявил осторожность, замедлив скорость смягчения...    читать дальше
12 сентября 2025 года 15:40
Рубль днем немного ускорил темпы роста в паре с юанем на решении Банка России по ставке и перед выходными днями
Москва. 12 сентября. Китайский юань усилил темпы снижения на Московской бирже днем в пятницу. Рубль ускорил коррекционное повышение после решения Банка России снизить ключевую ставку меньше, чем ожидало большинство аналитиков, и на закрытии "длинных" позиций по паре "юань-рубль" перед выходными днями.    читать дальше
12 сентября 2025 года 15:07
Банк России принял сдержанное решение по ключевой ставке - Freedom Finance Global
Банк России принял сдержанное решение по ключевой ставке, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. Совет директоров Банка России 12 сентября снизил ключевую ставку во второй раз с начала года, но всего на 1 процентный пункт, до 17% годовых. В целом...    читать дальше
12 сентября 2025 года 14:38
Вероятный торговый диапазон для индекса S&P 500 на пятницу составляет 6550-6620п - Freedom Finance Global
Вероятный торговый диапазон для индекса S&P 500 на пятницу составляет 6550-6620 пунктов при нейтральном балансе рисков и умеренной волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Назерке Баймукан. "С технической точки зрения S&P 500 достиг нового исторического максимума, - отмечает эксперт...    читать дальше
12 сентября 2025 года 13:49
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Интер РАО с целью 3,2844 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Интер РАО" с целью 3,2844 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,05%, стоп-приказ: 3,1246 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Несмотря на стагнацию...    читать дальше
