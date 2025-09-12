Курс EUR/USD до конца сентября, вероятно, поднимется до 1,18 - Freedom Finance Global

Курс пары евро/доллар (EUR/USD) до конца сентября, вероятно, поднимется до уровня 1,18, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Евро в паре с долларом в ходе торгов 11 сентября дорожает на 0,38%, тем самым курс основной валютной пары EUR/USD превышает 1,173. За месяц евро подорожал по отношению к американской валюте на процент.

Укрепление единой европейской валюты к доллару может быть связано как с нестабильностью доллара, так и с изменениями денежно-кредитной политики ЕЦБ, отмечает эксперт.

Регулятор снова взял паузу в снижении процентных ставок, ожидаемо сохранив учетную ставку на уровне 2,15%. Это вызвано тем, что инфляция в еврозоне после достаточно длительного периода смягчения монетарной политики снова идет в рост, обращает внимание Мильчакова.

ЕЦБ повысил прогноз по инфляции по итогам 2025 года с 2% до 2,1%, а на 2026 год - с 1,6% до 1,7%. Дальнейшие решения по процентным ставкам, как говорилось в сопроводительном комментарии регулятора, будут зависеть от выходящих данных.

"Отметим, что ЕЦБ также повысил прогноз по росту ВВП еврозоны в 2025 году с 0,9% до 1,2%, так как период снижения процентных ставок, продолжавшийся более года, уже, как считают в ЕЦБ, принес свои позитивные результаты, поддержав экономический рост во многих странах зоны евро", - пишет аналитик инвесткомпании.

"Тем временем долларовый индекс DXY на фоне неопределенной политики президента США Дональда Трампа и в отсутствие обещанного им большого количества "торговых сделок" идет вниз уже больше месяца, и евро выглядит вполне достойной альтернативой слабеющему доллару. Мы ожидаем, что до конца сентября курс EUR/USD поднимется до 1,18", - указывает Мильчакова в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.