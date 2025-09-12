"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций металлургического сектора РФ

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций российского металлургического сектора, при этом отмечает, что ослабление рубля к концу II полугодия 2025 года станет одним из главных катализаторов роста для металлургической отрасли, сообщается в обзоре аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Российские металлурги по итогам августа сократили выпуск стали на 4,5% г/г, а проката на 2% г/г. По данным компании "Чермет", в месячном сравнении производство снизилось впервые за летние месяцы.

Эта тенденция, отмечают эксперты - часть общего спада в отрасли, вызванного избыточным предложением и недостаточным спросом. Сокращение спроса связано с негативными тенденциями в основных отраслях-потребителях металлургической продукции (строительство, машиностроение и автомобилестроение).

"Считаем новость умеренно негативной. Ожидаем, что по итогу третьего квартала незначительный спад продолжится из-за сезонности (завершение строительного сезона. С началом 2026 года ожидаем умеренного восстановления, - пишут аналитики в материале инвесткомпании. - Мы сохраняем "негативный" взгляд на металлургический сектор, но считаем, что ослабление рубля к концу II полугодия станет одним из главных катализаторов роста для металлургической отрасли. Также, в связи с возможным продолжением тренда на снижение ключевой ставки может восстановиться рынок ипотечного кредитования, что станет позитивным драйвером для металлургической отрасли".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.