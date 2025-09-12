Рубль обладает потенциалом укрепления к юаню - ПСБ

Фундаментальных факторов для закрепления курса пары юань/рубль выше уровня в 12 рублей за юань в текущий момент не видно, национальная валюта обладает потенциалом укрепления, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Китайская валюта в пятницу вновь может протестировать сопротивление на уровне 12 рублей за юань, при этом в текущий момент мы не видим фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать закреплению выше данной отметки. Более того, с точки зрения спроса и предложения, на наш взгляд, до конца сентября для китайской валюты остается актуальным нижняя половина нашего целевого диапазона 11,5-12 рублей за юань, что создает потенциал для восстановления рубля в ближайшие недели, - пишет эксперт в комментарии. - Отметим, что снижение регулятором ключевой ставки на заседании в пятницу, 12 сентября, на 200 базисных пунктов, по нашим оценкам, в большей степени уже заложено в котировки пары юань/рубль и может способствовать продажам в китайской валюте "на факте".

