Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- заседание Постоянного комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей;

- ВВП, промышленное производство и торговый баланс Великобритании в июле;

- окончательный индекс потребительских цен Германии в августе;

- решение ЦБ РФ по ключевой ставке и пресс-конференция регулятора;

- новые кредиты Китая в августе;

- предварительные индексы потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за сентябрь;

- ВВП России во 2К25.

