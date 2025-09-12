"Финам" рекомендует держать акции Lam Research с прогнозной ценой $107,9

"Финам" рекомендует держать акции Lam Research с прогнозной стоимостью на уровне $107,9 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

"Отчет эмитента за 2025 финансовый год показал сильные результаты. Компания продолжает активно инвестировать в разработки и расширение технологий, а рост спроса на оборудование поддерживается планами крупных производителей чипов по увеличению производства, - пишет эксперт. - Несмотря на давление со стороны китайского рынка и экспортные ограничения США, Lam Research сохраняет устойчивое положение и перспективы роста в отрасли. Мы оценили стоимость акций на основе мультипликаторов P/E, EV/EBITDA и EV/Sales (NTM)".

Lam Research - американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления чипов. Помимо непосредственного производства оборудования, она оказывает услуги по его обслуживанию.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.