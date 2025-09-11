.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций в четверг просел на санкционных рисках, индекс МосБиржи удержался выше 2900п за счет ослабления рубля
.
ГЛАВНОЕ
Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
Во 2-м квартале экономика РФ не вошла в техническую рецессию - ЦБ
ВВП РФ во 2-м квартале, по оценкам ЦБ, продемонстрировал сезонно очищенный рост, поэтому экономика не вошла в техническую рецессию, а есть охлаждение, внутренний спрос также во 2-м квартале демонстрировал рост, экономика продолжила расти умеренными...
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ во 2-м квартале на уровне 1,1%
Рост ВВП РФ во 2-м квартале 2025 года составил 1,1% в годовом выражении после роста на 1,4% в 1-м квартале, опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат) первую оценку этого показателя за второй квартал. Таким образом, Росстат подтвердил...
 
Иностранные компании регистрируют товарные знаки в РФ
Ушедшие из России после 2022 года иностранные компании продолжают регистрировать в Роспатенте товарные знаки. Очередные заявки на днях подали бренды Zara и Uniqlo. До этого, в апреле, патентное ведомство зарегистрировало товарные знаки Hyundai, Kia,...
 
11 сентября 2025 года 19:45

Рынок акций в четверг просел на санкционных рисках, индекс МосБиржи удержался выше 2900п за счет ослабления рубля

Москва. 11 сентября. Рынок акций РФ в четверг продолжил снижение на фоне геополитической напряженности, санкционных рисков со стороны Запада и откатившейся вниз нефти (фьючерс на Brent упал в район $66 за баррель); фактором поддержки оставались ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ РФ в условиях снижения потребительских цен. Индекс МосБиржи удержался выше рубежа 2900 пунктов за счет ослабления рубля, лидерами снижения выступили акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2,8%) и "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,5%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2908,14 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1069,43 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 сентября, составил 85,6647 руб. (+74,36 копейки).

Подешевели также акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,9%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,6% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HEAD) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,1%).

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+5,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%).

Конкретных договоренностей о дате проведения телефонного разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа пока нет, но при необходимости он может быть весьма оперативно согласован, заявили в Кремле.

"Нет, пока нет никаких конкретных договоренностей о дате проведения телефонного контакта, но, еще раз повторяю, при необходимости такой разговор может быть весьма и весьма оперативно согласован, все каналы для этого имеются", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, ведется ли подготовка телефонного разговора, о котором ранее заявлял Трамп.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу будет выбирать между снижением ключевой ставки на 100 или 200 базисных пунктов, говорят аналитики. Регулятор предпочтет больший шаг - в 200 базисных пунктов (до 16% годовых), считает большинство экспертов. Лишь небольшая часть экономистов прогнозирует ее уменьшение на 100 базисных пунктов (до 17% годовых).

Перед сентябрьским заседанием ЦБ не стал давать дополнительных сигналов. "Я воздержусь от указания на то, какие конкретно варианты будут рассматриваться на совете директоров. Будут рассматриваться те варианты, которые будут предложены участниками обсуждения. По итогам заседания мы, как всегда, раскроем, какие на самом деле варианты рассматривались", - сообщил на прошлой неделе зампред Банка России Алексей Заботкин.

Рост потребительских цен в РФ за неделю со 2 по 8 сентября составил 0,10% после снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября.

Снижение цен в РФ в августе 2025 года составило 0,40% после роста на 0,57% в июле (на фоне индексации стоимости услуг ЖКХ), 0,20% в июне, 0,43% в мае, 0,40% в апреле, 0,65% в марте, 0,81% в феврале и 1,23% в январе, сообщил в среду Росстат. За январь-август 2025 года потребительские цены в РФ повысились на 3,94%.

Снижение цен в августе оказалось существенно сильнее ожиданий рынка и недельной динамики: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов предполагал дефляцию в августе на уровне 0,17%, недельные цифры предполагали снижение цен на 0,24%.

ЦБ РФ накануне совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные по сезонно сглаженной инфляции: в августе она снизилась, вернувшись на уровень июля. Как следует из опубликованных Банком России данных, инфляция в августе с устранением сезонности составила 0,33% против 0,68% в июле, 0,34% в июне, 0,36% в мае, 0,40% в апреле, 0,56% в марте, 0,60% в феврале и 0,81% в январе.

Оперативное командование вооруженных сил Польши в среду сообщило о проведении в воздушном пространстве страны операции по нейтрализации нарушивших границу беспилотных летательных объектов. Позднее глава правительства Польши Дональд Туск заявил журналистам, что "проникновение дронов, вероятно, было широкомасштабной провокацией".

В Минобороны России заявили, что на территории Польши никакие объекты для поражения не планировались, отметив, что дальность применения беспилотников, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. Министерство также заявило о готовности к консультациям с военным ведомством Польши.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в четверг понес умеренные потери, временами отступая под уровень 2900 пунктов. Геополитическая неопределенность призывала инвесторов к осторожности, наряду с приближением заседания ЦБ РФ по ставке. Данные Росстата по инфляции показали дальнейшее снижение темпов годового роста цен в район 8,1%.

На мировых рынках сохранялся оптимизм, связанный с ожиданиями снижения процентных ставок ФРС. Потребительские цены в США прибавили в августе 2,9% г/г после июльских 2,7%, но это прогнозировалось аналитиками. ЕЦБ во второй раз подряд оставил без изменений все три ключевые процентные ставки, это решение тоже не стало сюрпризом, отмечает эксперт.

Ключевым событием недели станет заседание ЦБ РФ в пятницу. Вероятнее всего, регулятор понизит учетную ставки сразу на 200 б.п., до 16% годовых. Оперативные данные по инфляции и экономическому росту подсказывают возможность такого шага. Впрочем, твердого консенсуса на рынке в этот раз нет - резкий девальвационный импульс в рубле, высокие инфляционные ожидания, оперативная статистика по кредитованию и геополитическая неопределенность могут подсказать регулятору и более осторожное решение. В этом случае в пятницу в акциях возможна умеренная фиксация прибыли. Прогноз по индексу МосБиржи на 12 сентября - движение в рамках 2850-2950 пунктов, считает Шепелев.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич также полагает, что от ЦБ РФ в пятницу ожидается снижение ключевой ставки до 16% годовых, что позитивно для рынка акций. В сложившейся ситуации индекс МосБиржи может попытаться выйти вверх из диапазона 2900-2950 пунктов.

Аналитики компании "Цифра брокер" также отмечают, что большинство участников рынка ожидает снижения ставки ЦБ РФ в пятницу на 200 базисных пунктов (до 16% годовых), однако эксперты компании полагают, что Банк России прибегнет к более осторожному подходу и понизит ставку на 100 б.п. В пользу снижения ставки выступают данные Росстата, отражающие ослабление инфляционного давления. В августе была зафиксирована дефляция на уровне 0,4%, а годовая инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% на конец июля, отмечают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в четверг просел, испытывая недостаток в обнадеживающих геополитических факторах. Покупки в акциях ВТБ наблюдались в ожидании обнародования цены допэмиссии.

На западных фондовых площадках в четверг преобладал оптимизм. Свежие данные по инфляции в США подтверждают высокую вероятность скорого снижения процентной ставки ФРС, что заверяет рынки в перспективе сохранения стабильности крупнейшей экономики мира. Индексы МосБиржи и РТС в четверг просели, но рублевый индикатор отвоевал часть внутридневных потерь и вернулся выше отметки 2900 пунктов за счет ослабления рубля. Шаг снижения ставки ЦБ РФ составит от 1 до 2 процентных пунктов, при этом любой более жесткий сценарий, включая тон регулятора, в моменте может помочь рублю, считает Кожухова.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов отмечает, что вероятность снижения ставки ЦБ РФ на 1 п.п. растет.

Российский рынок акций накануне достигал зоны сопротивления 2930-2950 пунктов, но пробить ее не смог. Можно говорить о том, что росту помешал инцидент с беспилотниками в Польше, но лучше считать, что причиной усиления негативных настроений стали внутренние факторы, в частности, падение курса рубля.

"Покупать акции под ожидания уверенного монетарного послабления ЦБ мы не рекомендуем", - отметил Антонов.

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,3%, южнокорейский Kospi вырос на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,7%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), подросли Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавили 0,3-1%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,6-1,2%).

Индекс доверия крупного бизнеса к экономике Японии (BSI) вырос в третьем квартале до 3,8% по сравнению с минус 4,8% в предыдущие три месяца, согласно данным правительства. Это стало неожиданностью, так как аналитики прогнозировали, что он будет находиться на отметке минус 3,3%.

Цены производителей в Японии в августе снизились на 0,2% относительно предыдущего месяца и повысились на 2,7% в годовом выражении. Эксперты ожидали сокращения первого показателя на 0,1% и роста второго на 2,7%, по данным Trading Economics.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе увеличились на 2,9% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Это совпало со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,7% в июле.

На нефтяном рынке в четверг цены снизились после роста в предыдущие дни из-за усиления геополитической напряженности.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $66,32 за баррель (-1,7% и +1,7% в среду), октябрьская цена фьючерса на WTI - $62,43 за баррель (-2% и +1,7% накануне).

МЭА в четверг повысило оценки по росту мировых поставок нефти в 2025 и 2026 годах на 200 тыс. б/с. "Рост мировой добычи в этом году теперь прогнозируется на 2,7 млн б/с, до 105,8 млн б/с, а в следующем году - на 2,1 млн б/с, до 107,9 млн б/с", - сообщается в отчете агентства. С учетом прогнозируемого мирового спроса на нефть в текущем году на уровне 103,87 млн б/с ее профицит на рынке может составить более 1,9 млн б/с.

Опубликованные накануне данные Минэнерго США показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,94 млн баррелей, бензина - на 1,46 млн баррелей, дистиллятов - на 4,72 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-8,7%), ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (-6,3%), ПАО "Ижсталь" (MOEX: IGST) (-3,5%), МКПАО "Группа "Эталон" (MOEX: ETLN) (-3,1%), ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-3,1%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-3%).

Выросли бумаги ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+6%), ПАО "Теплант Восток" (MOEX: PRFN) (+4,7%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+3,1%), МКПАО "Циан" (MOEX: CIAN) (+2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 71,76 млрд рублей (из них 15,58 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 8,45 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,38 млрд рублей на акции "Т-Технологии").

рк аш

MOEX$#&: AFKS, ALRS, CHMF, CIAN, ETLN, GMKN, IGST, IRAO, IVAT, LKOH, MAGN, MOEX, MRKC, MTSS, NLMK, NVTK, PHOR, PIKK, PLZL, PRFN, PSKB, RGSS, ROSN, RTKM, RUAL, SBER, SNGS, STSB, SVET, T, VKCO, VLHZ, VTBR, YDEX

SPB$#&: HEAD


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 сентября 2025 года 09:21
Предпосылок для глубокой коррекции на рынке акций РФ пока нет - "Цифра брокер"
Очевидных предпосылок для глубокой коррекции на российском рынке акций в настоящее время нет, при этом потенциал восстановления все же ограничен, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Перспективы российского фондового рынка вряд ли сильно ухудшились после...    читать дальше
.
12 сентября 2025 года 19:44
Рынок акций РФ на неделе снизился из-за санкционных рисков и умеренного смягчения ДКП ЦБ РФ
Рынок акций РФ во вторую неделю сентября снизился из-за геополитической напряженности, рисков антироссийских санкций Запада и решения Банка России снизить ключевую ставку всего на 1 процентный пункт (до 17% годовых). Локальную поддержку рынку на неделе оказала подросшая нефть. Индекс МосБиржи откатился в район 2840 пунктов, а индекс РТС из-за ослабления рубля упал к уровню конца июля.    читать дальше
.
12 сентября 2025 года 19:42
Рынок акций РФ завершил неделю снижением на решении ЦБ по ставке и заявлениях Трампа, индекс МосБиржи упал ниже 2840п
Москва. 12 сентября. Рынок акций РФ в пятницу упал из-за возросших распродаж после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку всего на 1 процентный пункт, до 17% годовых (многие ожидали снижения ставки на 2 п.п.), а также на фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа по санкциям против РФ; фактором поддержки выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent отскочил выше $67,4 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля упал ниже 2840 пунктов, обновив минимум на закрытие с 6 августа.    читать дальше
.
12 сентября 2025 года 19:32
Рубль в пятницу заметно подрос в паре с юанем, отыграл часть предыдущих потерь на решении Банка России по ставке и перед выходными днями
Москва. 12 сентября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль вырос в рамках коррекции после решения Банка России снизить ключевую ставку меньше, чем ожидало большинство аналитиков, и на закрытии "длинных" позиций по паре "юань-рубль" перед выходными днями.    читать дальше
.
12 сентября 2025 года 19:01
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Татнефти
"Финам" присвоил обыкновенным акциям "Татнефти" целевую цену 627 руб., привилегированным - 606,3 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует рейтингу "держать" и потенциалу снижения на 4,4% и 2,2% соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Финансовые результаты...    читать дальше
.
12 сентября 2025 года 18:34
"Финам" понизил рейтинг акций Luxshare Precision Industry до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Luxshare Precision Industry с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне на уровне CNY47 за бумагу, что соответствует потенциалу снижения на 10,8%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Максима Абрамова. "Акции выросли на 94% от апрельских...    читать дальше
.
12 сентября 2025 года 18:02
"Цифра брокер" ожидает ключевую ставку ЦБ РФ к концу года на уровне 15-16%
"Цифра брокер" ожидает ключевую ставку ЦБ РФ к концу текущего года на уровне 15-16%, говорится в комментанрии ведущего аналитика инвесткомпании Наталии Пырьевой. "Как мы и ожидали, Банк России снизил ключевую ставку на 1 п.п. до 17%, поскольку имеющиеся макроэкономические данные складывались в...    читать дальше
.
12 сентября 2025 года 17:29
Целевой ориентир для индекса Мосбиржи до конца сентября составляет 2800-2900 пунктов - Freedom Finance Global
Целевым ориентиром для индекса Мосбиржи до конца сентября выступает диапазон 2800-2900 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Торги 12 сентября на российских фондовых площадках проходят на отрицательной территории, отмечает эксперт в комментарии. Главная...    читать дальше
.
12 сентября 2025 года 16:54
"Велес Капитал" повысил прогнозную цену акций Ozon до 6822 руб
"Велес Капитал" повысил прогнозную цену акций Ozon до 6822 руб., сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. Потенциал роста составляет 56% от текущих уровней. "Ozon продолжает укреплять свои позиции на динамично развивающемся рынке...    читать дальше
.
12 сентября 2025 года 16:16
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Alibaba до $156
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций лидера онлайн-ритейла Alibaba Group Holding до $156 за штуку и сохраняет нейтральный взгляд на бумаги компании, сообщается на портале БКС Экспресс. Потенциал предполагаемого роста составляет 1% с текущих уровней. "Бумага выросла в цене...    читать дальше
.
12 сентября 2025 года 15:41
ПСБ ожидает ключевую ставку ЦБ РФ на уровне 15% к концу 2025 года
Ключевая ставка ЦБ РФ к концу 2025 года будет понижена до 15%, полагает аналитик банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. "Ставка ЦБ снизилась на 100 б.п. (до 17%), тогда как в рамках консенсус-прогноза аналитиков ожидалось снижение до 16% - регулятор проявил осторожность, замедлив скорость смягчения...    читать дальше
.
12 сентября 2025 года 15:40
Рубль днем немного ускорил темпы роста в паре с юанем на решении Банка России по ставке и перед выходными днями
Москва. 12 сентября. Китайский юань усилил темпы снижения на Московской бирже днем в пятницу. Рубль ускорил коррекционное повышение после решения Банка России снизить ключевую ставку меньше, чем ожидало большинство аналитиков, и на закрытии "длинных" позиций по паре "юань-рубль" перед выходными днями.    читать дальше
.
12 сентября 2025 года 15:07
Банк России принял сдержанное решение по ключевой ставке - Freedom Finance Global
Банк России принял сдержанное решение по ключевой ставке, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. Совет директоров Банка России 12 сентября снизил ключевую ставку во второй раз с начала года, но всего на 1 процентный пункт, до 17% годовых. В целом...    читать дальше
.
12 сентября 2025 года 14:38
Вероятный торговый диапазон для индекса S&P 500 на пятницу составляет 6550-6620п - Freedom Finance Global
Вероятный торговый диапазон для индекса S&P 500 на пятницу составляет 6550-6620 пунктов при нейтральном балансе рисков и умеренной волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Назерке Баймукан. "С технической точки зрения S&P 500 достиг нового исторического максимума, - отмечает эксперт...    читать дальше
.
12 сентября 2025 года 13:49
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Интер РАО с целью 3,2844 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Интер РАО" с целью 3,2844 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4,05%, стоп-приказ: 3,1246 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. Несмотря на стагнацию...    читать дальше
.
Страница 1 из 2
.
1
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.