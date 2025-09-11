Ближайшая цель роста курса пары рубль/юань - 12,35 руб./юань - "БКС МИ"

Ближайшая цель роста курса пары рубль/юань - около отметки 12,35 руб./юань, считает эксперт "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Рубль в четверг открылся с гэпом вниз к юаню, испытав кратковременную просадку, - отмечает эксперт в комментарии. - Пара CNY/RUB впервые с марта превышала психологически важный уровень 12 руб., установив полугодовой максимум на отметке 12,05 руб. Однако затем российская валюта быстро восстановилась и выходила в хороший плюс. В середине торгов рубль вновь сдал позиции и находится около нулевой отметки".

Сегодняшний отскок курса рубля от достигнутых минимумов, на взгляд Бабина, пока не выходит за рамки даже умеренной коррекции волны снижения, стартовавшей в начале августа. Вызвавшие ее драйверы остаются актуальными и даже способны усиливаться.

"Это прежде всего сокращение экспорта в количественном выражении из-за санкций и геополитики, - уточняет аналитик. - Данные факторы также обуславливают существенный дисконт в ценах на российские поставки сырья. К тому же котировки нефти остаются на относительно низком уровне. В результате уменьшается поступление иностранной валюты в страну, спрос на которую способен расти, прежде всего со стороны восстанавливающегося импорта. Этому способствует смягчение денежно-кредитных условий, которое в том числе дает возможность экспортерам продавать меньше инвалюты для внутренних расходов".

По мнению эксперта "БКС МИ", ближайшая цель повышения пары CNY/RUB находится в районе семимесячной вершины 12,35 руб. Правда, для того чтобы направиться к ней, юаню необходимо закрепиться над уровнем 12 руб., считает Бабин.

