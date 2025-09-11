ПСБ ожидает снижения ставки ЦБ РФ до 16% на заседании в пятницу

Банк ПСБ ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 16% на заседании в пятницу, говорится в комментарии аналитиков.

"Снижение ключевой ставки на 2 п.п., до 16% ожидаем по итогам заседания Банка России завтра. Сохранение шага в 200 б.п. обусловлено активным замедлением инфляции (8,1% по итогам августа), а также необходимостью купировать риски переохлаждения экономической активности, - пишут эксперты. -

Однако до конца года после сентябрьского заседания регулятор, вероятно, замедлит темпы смягчения ДКП. По итогам 2025 года ожидаем ставку 15%".

Дальнейшее быстрое снижение ставки в условиях отложенного спроса, на взгляд аналитиков банка, рискует привести к всплеску потребительской активности и новому витку инфляции. Таким образом, регулятору в части денежно-кредитной политики придется искать компромиссы между инфляционными рисками и экономической активностью.

