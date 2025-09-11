Дальнейшая динамика котировок платины позитивна - ПСБ

Дальнейшая динамика котировок платины позитивна, прогноз на уровне $1600-1700 за тройскую унцию до конца текущего года сохраняется, сообщается в комментарии аналитиков банка ПСБ.

"Позитивно смотрим на дальнейшую динамику цены на платину - она может продемонстрировать догоняющий рост по отношению к золоту с выходом на краткосрочном горизонте в район $1450-1500 за унцию, а до конца 2025 года ожидаем выхода котировок в диапазон $1600-1700 за унцию, - пишут эксперты. - Палладий, на наш взгляд, краткосрочно может подняться в район $1200-1240. Сдерживающий фактор - профицит металла на рынке".

"Золото и серебро продолжают движение в рамках наших базовых сценариев с целями в районе $3800-4000 и $45 за тройскую унцию соответственно", - говорится в материале.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.