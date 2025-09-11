Риски ослабления рубля до конца 2025г остаются актуальными - "Газпромбанк Инвестиции"

Риски ослабления национальной валюты по отношению к доллару США до конца текущего года остаются актуальными, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Курс рубля на текущей неделе вышел из ставшего привычным коридора, в котором держался на протяжении трех месяцев, констатируют эксперты в комментарии.

Риски ослабления национальной валюты до конца 2025 года остаются актуальными, уверены они: вероятно постепенное движение курса валютной пары доллар/рубль в диапазон 85-90 руб./$1 на указанном горизонте.

